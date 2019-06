¿Por qué paren tanto las venezolanas en Colombia? Tres respuestas de expertos contra la xenofobia

“ Cada vez que veo un venezolano en las calles pidiendo dinero con un bebé en sus brazos, me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto , con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres”, escribió Palacios, quien fue reportera en la cadena CNN de 2004 a 2012, y su pregunta levantó un arduo debate en la opinión pública de la región.

A ellos no solo les preocupa la lectura parcial de las cifras que hace Palacios, que no profundiza en las circunstancias de la migración de estas mujeres documentadas por el Estado colombiano y por Naciones Unidas, sino cómo estas opiniones pueden alimentar el discurso de la racismo y la xenofobia que ya crece en Colombia contra esta población.

Pocos anticonceptivos y mucha violencia sexual

En el Hospital Erasmo Meoz, el principal hospital de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, actualmente nacen más bebés de madres venezolanas que de colombianas, 60%, y como lo han documentado los medios colombianos desde por lo menos 2018, el hospital no da a abasto.

“Esto es, las parejas venezolanas desde hace ya varios años no cuentan con métodos de planificación familiar, ni con un sistema de salud pública, de salud sexual y reproductiva que los asista”, explica el profesor.

El diario The Washington Post reportó en 2017 que "muchos condones de marca han desaparecido de los estantes de las tiendas. Pero las marcas más baratas que ocupan su lugar aún son importadas y, por lo tanto, siguen siendo inasequibles para muchos. Un paquete de tres ahora puede costar un salario mínimo de varios días”.

“Una profesional de una ONG de asistencia humanitaria en la frontera me señalaba que muchas mujeres se han visto obligadas a prestar servicios sexuales a cambio de un lugar para dormir, de tener con qué comer, etc. ”, escribe el profesor.

Migrar para salvar al bebé

La situación no solo es grave a la hora de evitar la concepción. Para algunas, es un tema de vida o muerte: después de perder un embarazo o por la muerte de un niño en Venezuela debido a la falta de alimento, medicina o por las precarias condiciones sanitarias, deciden que tenerlo en Colombia es su única salvación.

También es el caso de Noralcy Parra, reportado por El Tiempo en agosto de 2018. “El recuerdo de la muerte de su primera hija recién nacida, a causa de una bacteria que los médicos venezolanos no pudieron combatir por falta de medicinas, fue la razón por la cual Noralcy Parra, con siete meses de embarazo, abandonó su país para adelantar el trabajo de parto en un hospital de Cúcuta”.

“La amarga experiencia que viví con mi hija me marcó para siempre”, le contó Parra aEl Tiempo. “Desde que supe que esperaba otro niño, mi idea fue tenerlo lejos del sistema de salud que la mató. Recuerdo que cuando la tuve, me exigían todos los suministros y medicamentos, y ahora no se consigue nada de eso, así se tenga el dinero para pagarlos”.