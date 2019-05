"¿Por qué no le dije a mi hijo que no se fuera?": la madre del joven muerto en manos de la Patrulla Fronteriza espera su repatriación

"¿Por qué no le dije a mi hijo que no se fuera?" , se pregunta la mujer en su humilde vivienda en la aldea San José El Rodeo, en las montañas del norte de Guatemala, dos días después de enterarse del trágico final del menor.

"De haber sabido lo que le iba a pasar mejor no se hubiera ido, pero uno no sabe", reitera la madre. A Vásquez solo le queda el consuelo de esperar el retorno del cuerpo del adolescente, que podría demorarse dos semanas, según la cancillería.

"No se preocuparon por él"

"Seguro que se dieron cuenta cómo estaba y ellos (Patrulla Fronteriza) no se preocuparon por él. Eso es lo que a mí me duele y no me siento bien, me siento triste", lamenta Vásquez.