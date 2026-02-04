EE.UU. Buques de guerra de EEUU arribaron a Haití para respaldar 'la seguridad y estabilidad' en el país caribeño Tres buques de guerra estadounidenses llegaron este martes a la bahía de Puerto Príncipe, capital haitiana, dentro de la Operación Lanza del Sur, con el compromiso de respaldar "la seguridad y la estabilidad del país caribeño", informó la embajada estadounidense en el país caribeño.



Video Haití advierte que no puede recibir a 400 mil deportados ante el inminente fin del TPS

Buques de guerra estadounidenses arribaron a Haití este martes, informó la embajada de Estados Unidos en esa isla caribeña, en plena ofensiva contra las pandillas e inestabilidad política del país.

"Los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación 'Southern Spear'", según dijo la embajada estadounidense en Haití en su cuenta de X, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití", agregó el texto.

La embajada aseguró este miércoles que EEUU apoya "el liderazgo del primer ministro Fils-Aimé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre", a pocos días de que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) finalice el 7 de febrero.

Las fuerzas estadounidenses en los tres barcos forman parte de la Armada y el Cuerpo de Guardacostas, y están asignadas a la operación "Lanza del Sur".

Esta campaña, anunciada en noviembre por Hegseth, es parte del despliegue de buques de guerra y aviones militares estadounidenses en aguas del mar Caribe para combatir, según Washington, las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas por cárteles "narcoterroristas". Las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico dejan más de 100 muertos.

Haití, el país más pobre del continente americano, atraviesa nuevas turbulencias políticas cuando se aproxima el final del mandato del Consejo de Transición.

El país caribeño sufre además desde hace muchos años la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Estados Unidos anunció recientemente nuevas restricciones de visados dirigidas a altos responsables haitianos, entre ellos miembros del CPT, acusados de apoyar a las pandillas en la isla caribeña.

Los buques estadounidenses, entre ellos el USS Stockdale, forman parte de la armada enviada por Estados Unidos al Caribe en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas.

Estados Unidos capturó el pasado 3 de enero al mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas, y fue trasladado a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.

