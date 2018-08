Peña Nieto pide perdón por los errores que cometió como presidente de México

Durante una entrevista concedida a la periodista Denisse Maerker de la cadena Televisa, Peña Nieto habló de diversos temas que marcaron su gobierno y admitió que su error más grande fue no haber explicado con suficiencia los señalamientos en su contra.

“ El tema de la casa clanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado. Lamenté haber involucrado a mi esposa (Angélica Rivera) en la explicación del tema porque creo que a ella también le dejó un mal sabor, a ella no le correspondía, ella no es funcionaria y la involucré porque era ella, de forma, como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa”, dijo.