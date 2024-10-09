“No va a regresar la guerra contra el narco”: los puntos clave del plan de Sheinbaum contra el crimen en México

Video Más de 30 muertos en 24 horas: ola de violencia y masacres azota a Guanajuato, México

El gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó su estrategia nacional de seguridad en medio de una ola de violencia que azota algunas entidades del país.

La titular del Ejecutivo federal dijo que el objetivo principal de la estrategia es reducir los delitos de alto impacto. Sin embargo, dijo que no declarará la “guerra” contra los carteles de la droga, como ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012.

“No va a regresar la guerra contra el narco, de Calderón”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina. “¿Qué vamos a usar? prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia”.

Sheinbaum asumió el gobierno el 1 de octubre tras casi seis años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya gestión cerró con cerca de 200,000 homicidios dolosos en el país. Sheinbaum y López Obrador son aliados cercanos y ambos formaron parte del grupo que fundó el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En la conferencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enlistó las acciones del gobierno de Sheinbaum para combatir al crimen.

Estos son los puntos clave del plan anti-crimen de Sheinbaum

La estrategia contra el crimen consiste en cuatro puntos clave y otros elementos que tendrán un énfasis en el fortalecimiento de la recopilación de inteligencia, de acuerdo con Sheinbaum.

Atención a las causas: El primer eje consiste en la continuación de los programas aplicados por López Obrador para reducir la pobreza en el país.

Consolidación de la Guardia Nacional: El gobierno fortalecerá las capacidades operativas de la agencia creada durante el anterior gobierno para garantizar su permanencia, disciplina, desarrollo y dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fortalecimiento de inteligencia e investigación: Se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para incrementar la recopilación de inteligencia en contra del crimen. Sheinbaum envió una iniciativa de ley para crear un Sistema Nacional de Inteligencia.

Coordinación con los estados: García Harfuch dijo que habrá una “coordinación absoluta” con las 32 entidades para combatir el crimen.

Enfoque en seis estados con alta incidencia delictiva: Las fuerzas de seguridad estarán enfocadas en una primera fase en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, que registran un mayor índice de homicidios y que en meses recientes han registrado una ola de violencia.

Expertos y organismos destacan enfoque en la inteligencia contra el crimen; oposición dice que es más de lo mismo

Tras el anuncio, organismos civiles y expertos destacaron el enfoque en la prevención de los delitos y en la inteligencia contra el crimen.

En un comunicado, la organización civil México Unido Contra la Delincuencia dijo que aunque es positivo que se dé prioridad a la prevención del crimen y a la inteligencia contra los grupos criminales, aún persisten preocupaciones por la “militarización de la seguridad”.

El gobierno de Sheinbaum ha negado que exista "militarización", pese a que el control de la Guardia Nacional fue recientemente transferido al Ejército.

“Desde la perspectiva de la titular del Ejecutivo federal, esta estrategia buscará la creación de una ‘paz duradera’ en el país, pero esto no se logrará si, en su columna vertebral continúa priorizando -y negando- la militarización”, declaró.

Por su parte, en una entrevista radiofónica, Marko Cortés, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el plan de Sheinbaum es “más de lo mismo” y representa continuidad de las acciones del gobierno de López Obrador.

Cortés dijo que, dar continuidad al plan de López Obrador contra el crimen, los resultados de lo anunciado por Sheinbaum y sus funcionarios serán los mismos que tuvo el anterior gobierno.

