Cambiar Ciudad
Claudia Sheinbaum

“No va a regresar la guerra contra el narco”: los puntos clave del plan de Sheinbaum contra el crimen en México

La presidenta y funcionarios de su gabinete de seguridad presentaron los cuatro ejes principales de la estrategia de seguridad del gobierno que asumió el 1 de octubre.

Univision picture
Por:Univision
Video Más de 30 muertos en 24 horas: ola de violencia y masacres azota a Guanajuato, México

El gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó su estrategia nacional de seguridad en medio de una ola de violencia que azota algunas entidades del país.

La titular del Ejecutivo federal dijo que el objetivo principal de la estrategia es reducir los delitos de alto impacto. Sin embargo, dijo que no declarará la “guerra” contra los carteles de la droga, como ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012.

PUBLICIDAD

“No va a regresar la guerra contra el narco, de Calderón”, dijo la presidenta en su conferencia de prensa matutina. “¿Qué vamos a usar? prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia”.

Sheinbaum asumió el gobierno el 1 de octubre tras casi seis años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya gestión cerró con cerca de 200,000 homicidios dolosos en el país. Sheinbaum y López Obrador son aliados cercanos y ambos formaron parte del grupo que fundó el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En la conferencia, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enlistó las acciones del gobierno de Sheinbaum para combatir al crimen.

Estos son los puntos clave del plan anti-crimen de Sheinbaum

La estrategia contra el crimen consiste en cuatro puntos clave y otros elementos que tendrán un énfasis en el fortalecimiento de la recopilación de inteligencia, de acuerdo con Sheinbaum.

Más sobre Claudia Sheinbaum

España reconoce "la injusticia y el dolor" causados durante la Conquista. México celebra como "importante" este "primer paso"
3 mins

España reconoce "la injusticia y el dolor" causados durante la Conquista. México celebra como "importante" este "primer paso"

América Latina
Cómo los ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico crean un nuevo punto de fricción con México
4 mins

Cómo los ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico crean un nuevo punto de fricción con México

América Latina
La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)
10 mins

La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)

América Latina
Así se vivió el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en México
2:32

Así se vivió el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en México

América Latina
El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump
6 mins

El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump

América Latina
México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia
6 mins

México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia

América Latina
Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump
4 mins

Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump

América Latina
Detienen a 13 personas por el asesinato en mayo de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México
3 mins

Detienen a 13 personas por el asesinato en mayo de dos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México

América Latina
La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México
4 mins

La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México

América Latina
México analiza demanda internacional contra SpaceX por "contaminación" y “basura espacial” tras explosiones de naves de Musk
3 mins

México analiza demanda internacional contra SpaceX por "contaminación" y “basura espacial” tras explosiones de naves de Musk

América Latina
  • Atención a las causas: El primer eje consiste en la continuación de los programas aplicados por López Obrador para reducir la pobreza en el país.
  • Consolidación de la Guardia Nacional: El gobierno fortalecerá las capacidades operativas de la agencia creada durante el anterior gobierno para garantizar su permanencia, disciplina, desarrollo y dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
PUBLICIDAD
  • Fortalecimiento de inteligencia e investigación: Se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para incrementar la recopilación de inteligencia en contra del crimen. Sheinbaum envió una iniciativa de ley para crear un Sistema Nacional de Inteligencia.
  • Coordinación con los estados: García Harfuch dijo que habrá una “coordinación absoluta” con las 32 entidades para combatir el crimen.
  • Enfoque en seis estados con alta incidencia delictiva: Las fuerzas de seguridad estarán enfocadas en una primera fase en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, que registran un mayor índice de homicidios y que en meses recientes han registrado una ola de violencia.

Expertos y organismos destacan enfoque en la inteligencia contra el crimen; oposición dice que es más de lo mismo

Tras el anuncio, organismos civiles y expertos destacaron el enfoque en la prevención de los delitos y en la inteligencia contra el crimen.

En un comunicado, la organización civil México Unido Contra la Delincuencia dijo que aunque es positivo que se dé prioridad a la prevención del crimen y a la inteligencia contra los grupos criminales, aún persisten preocupaciones por la “militarización de la seguridad”.

El gobierno de Sheinbaum ha negado que exista "militarización", pese a que el control de la Guardia Nacional fue recientemente transferido al Ejército.

“Desde la perspectiva de la titular del Ejecutivo federal, esta estrategia buscará la creación de una ‘paz duradera’ en el país, pero esto no se logrará si, en su columna vertebral continúa priorizando -y negando- la militarización”, declaró.

PUBLICIDAD

Por su parte, en una entrevista radiofónica, Marko Cortés, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el plan de Sheinbaum es “más de lo mismo” y representa continuidad de las acciones del gobierno de López Obrador.

Cortés dijo que, dar continuidad al plan de López Obrador contra el crimen, los resultados de lo anunciado por Sheinbaum y sus funcionarios serán los mismos que tuvo el anterior gobierno.

Mira también:

Video Hallan 6 cuerpos en una camioneta abandonada en Sinaloa: fueron torturados
Relacionados:
Claudia SheinbaumCartelesNarcotráfico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX