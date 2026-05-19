america latina Muere Totó la Momposina, la eterna voz y leyenda de la música del Caribe colombiano La icónica cantautora del folclor colombiano y ganadora de un Grammy Latino, Totó La Momposina, falleció por un infarto a los 85 años, confirmó el martes a medios su familia y la ministra de Cultura, Yannai Kadamani



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El mundo de la música y la cultura está de luto. Este martes 19 de mayo, a los 85 años, ha fallecido Sonia Bazanta Vides, universalmente conocida como Totó la Momposina, la voz insignia que llevó la cumbia, el porro, el bullerengue y el mapalé a los escenarios más importantes del planeta.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia a través de un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”.

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Sonia Bazanta Vides, su nombre real, aunque conocida por el artístico con el que llevó la música afrocolombiana a cientos de escenarios por el mundo, falleció en Celaya, México, mientras se encontraba con su hija y sus nietos, relató uno de sus hijos, Marco Vinicio, a Blu Radio.

"Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. "Totó fue y será eternamente", dijo la ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani, en X.

Desde finales del año pasado, Totó La Momposina comenzó un "proceso degenerativo progresivo" por una afasia, un trastorno neurológico que afecta el habla.

"Ya su cuerpo no respondía desde octubre", continuó Vinicio.

Totó La Momposina nació en el departamento caribeño de Bolívar (norte) el 1 de agosto de 1940.

Comenzó su carrera artística, en la que recopiló ritmos y melodías de la Colombia negra del Caribe y el Pacífico, a finales de la década de 1960.

Para 1970, la artista ya recorría escenarios internacionales.

Su primer álbum grabado en estudio fue "Totó La Momposina Y Sus Tambores", de 1983, un año después de que acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura.

En 2015 fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical del Grammy Latino.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó de inmediato a la pérdida de la artista, con quien comparte lazos familiares: “Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas”.

Hoy es un día para tocar la tambora con fuerza, tal como ella lo inmortalizó en temas emblemáticos como La Candela Viva. La candela que llevaba Totó la Momposina en su voz y en su alma se ha apagado, pero su legado musical queda inscrito para siempre en la historia de la humanidad.

Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026)



A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra.



A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la… pic.twitter.com/8YeYsAH0k2 — MinCultura Colombia (@mincultura) May 19, 2026