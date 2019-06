Muere bajo custodia un militar venezolano detenido por supuesta conspiración contra Maduro

La última imagen de Arévalo

El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue visto con vida por última vez el viernes, cuando fue presentado ante un tribunal militar. Ese día estaba no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, estaba sentado en una silla de ruedas, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados, según afirmó el abogado y activista Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa del militar.

Medina Roa indicó a The Associated Press que la información la obtuvo de un testigo que estuvo en el juzgado y no quiso difundir su identidad para protegerlo.