Miles de personas descontentas con Ortega salen a las calles de Nicaragua convocados por Iglesia

Decenas de miles de nicaragüenses participaron este sábado en Managua en la marcha “Por la Paz y la Justicia” convocada por la Iglesia Católica.

Es la segunda manifestación multitudinaria en menos de una semana después de las protestas que tuvieron como saldo más de 50 muertos, 15 desaparecidos y centenares de heridos, según datos de organismos de derechos humanos que no han sido ni confirmados ni rechazados por el gobierno del sandinista de Daniel Ortega.

En la peregrinación convocada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua estuvieron representantes del sector privado, campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en el país y estudiantes que lideraron las primeras protestas provocadas por la reforma a la ley del seguro social.



"Vamos a marchar por la paz, porque haya justicia, los nicaragüenses necesitamos un mejor país y lo vamos a conseguir", dijo Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, al canal 100%Noticias al inicio de la marcha.

Tras la manifestación, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció que dará un mes de plazo al Gobierno de Daniel Ortega para que cumpla los acuerdos de un eventual diálogo nacional, al que fue invitada como mediadora.

"Al mes de instaurado este diálogo, haríamos un alto para valorar la voluntad, la implementación, y el cumplimiento serio y real, de los acuerdos a los que hayan llegado las partes, (...) si no se están dando esos pasos, informaríamos al pueblo, y les diríamos que así no podemos seguir, que no se pudo", dijo el presidente de la CEN, el cardenal Leopoldo Brenes.





Asimismo, Francisca Ramírez, líder del movimiento de campesinos anti-canal, explicó a The Associated Press que quisieron participar en la marcha porque “es momento de que Daniel Ortega entienda que no va a seguir haciendo con este país lo que quiera... Ya ha sido suficiente, queremos paz pero con justicia por los asesinatos”.

En tanto, la denominada Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, formada por jóvenes de distintas universidades, exigió este sábado justicia para los fallecidos y mostraron interés en participar en el diálogo nacional.

A través de un comunicado, los estudiantes exigieron diversas demandas entre las que se encuentra la inmediata liberación de los presos, que han sido “torturados y detenidos de forma ilegal y arbitraria”, el cese de la represión, las campañas de difamación a través de medios oficialistas y la persecución política de jóvenes, movimientos sociales y representantes de la sociedad civil organizada.



Nicaragua atraviesa una crisis que este sábado cumple once días, debido a multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Ortega, que iniciaron por reclamos a unas medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión, debido a las múltiples muertes causadas por la represión.

La población exige la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Por su parte, este viernes por la noche Aminta Granera, Jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, dimitió luego de las protestas. La ahora ex Jefa policial había sido asediada por las críticas en el manejo de la crisis y la represión ordenada contra miles de manifestantes.



El presidente decidió entonces derogar dicha reforma pero para entonces ya había un saldo de al menos 30 muertos, la mayoría de estos estudiantes, junto con dos policías y un periodista.

Ortega convocó después a un diálogo nacional y pidió a la jerarquía católica como testigo y garante del mismo. El sector privado, los estudiantes y otros sectores sociales aceptaron el diálogo pero exigieron una investigación por las muertes y los abusos cometidos por las autoridades.

Desde que comenzaron las protestas hace una semana, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 50 muertos y un total de 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias incrementan esta cifra hasta las 63 víctimas.