"No voy a regresar a Guatemala", dijo a Reuters Concepción Bautista. "Tengo fe en que podremos cruzar, pero por ahora, al menos, me quedo en México". Huyó de su país después de ser amenazada por pandilleros, quienes se apoderaron de su casa, y la extorsionaron. Su objetivo final es reunirse con su padre y sus dos hijos en el norte, pero por el momento cree que solicitar asilo en México es más inteligente que intentar entrar en los Estados Unidos de Trump. Espera junto a sus hijos en el refugio de migrantes 'The 72', en Tenosique, Tabasco. Foto: CARLOS JASSO/Reuters | Univision

