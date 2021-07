Reclutados por empresas de seguridad y 32 días para organizarlo: así se planeó ell asesinato del presidente de Haití

Según la mujer, su marido no sabía exactamente el lugar al que sería asignado y le ofrecieron 2,700 dólares por el encargo. “Hablé con él el miércoles a las 10 de la noche y me dijo que les tocaba prestar guardia, estaba tranquilo”, contó la mujer. Pero al día siguiente el hombre le escribió diciéndole que lo estaban atacando y que "no entendía qué había pasado". Luego no supo más de él y finalmente vio por la televisión que lo habían capturado.