Cambiar Ciudad
Violencia

Presuntos sicarios degüellan 6 personas en bar clandestino en estado mexicano de Tabasco

Las víctimas presentaron múltiples heridas por arma blanca pero ninguna de bala, lo que extrañó a las autoridades.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Delincuentes siembran el terror en comunidad de Chiapas: quemaron viviendas y secuestraron a adolescentes

Presuntos sicarios degollaron el jueves a seis personas y lesionaron de gravedad a otras tres en un bar clandestino de la comunidad de Villa San Carlos, municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, sureste de México, informó la Fiscalía estatal.

Son seis muertos en total, tres más están lesionados. Fueron degollados y por lo menos uno de ellos fue encontrado amarrado”, informó a EFE Ricardo Sachield, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

PUBLICIDAD

La extraña masacre ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde en un pueblo de Macuspana situado a unas 30 millas de la ciudad de Villahermosa, de donde es originario el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Más sobre México

La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)
10 mins

La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)

América Latina
El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump
6 mins

El acuerdo "balanceado" que busca pactar Sheinbaum con Rubio para apaciguar a Trump

América Latina
México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia
6 mins

México estrena Poder Judicial elegido por voto popular con la incógnita sobre su independencia

América Latina
Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump
4 mins

Primer informe de gobierno de Sheinbaum: un año al ritmo de las amenazas de Trump

América Latina
Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable ante una corte de Nueva York: fuente
3 mins

Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable ante una corte de Nueva York: fuente

América Latina
La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México
4 mins

La inusual ofensiva de Claudia Sheinbaum contra los narcocorridos en México

América Latina
Un padre muere defendiendo a su hijo taxista del sicario que buscaba rematarlo dentro de un hospital
3 mins

Un padre muere defendiendo a su hijo taxista del sicario que buscaba rematarlo dentro de un hospital

América Latina
Con trámites simplificados y apoyos económicos facilita México el regreso de connacionales desde EEUU
3 mins

Con trámites simplificados y apoyos económicos facilita México el regreso de connacionales desde EEUU

América Latina
En qué consiste el plan de la Ciudad de México para frenar la gentrificación tras las intensas protestas
6 mins

En qué consiste el plan de la Ciudad de México para frenar la gentrificación tras las intensas protestas

América Latina
“Fuera gringos”: qué hay detrás de las protestas anti-estadounidenses en la Ciudad de México
9 mins

“Fuera gringos”: qué hay detrás de las protestas anti-estadounidenses en la Ciudad de México

América Latina

El funcionario agregó que los cuerpos presentan múltiples heridas por arma cortopunzante, pero extrañamente “ninguno de ellos fue herido de bala”.

Testigos de la masacre en Macuspana afirman que los asesinos fueron tres

De acuerdo a un reporte de la autoridad municipal, retomado por testigos de los hechos, los asesinos fueron tres, quienes llegaron a bordo de unas motocicletas hasta el bar denominado 'De Luci'.

Los supuestos sicarios irrumpieron en el lugar y con navajas comenzaron a agredir a quienes se encontraban al interior del establecimiento tomando bebidas alcohólicas.

Los lesionados fueron trasladados al hospital regional de la zona y a un nosocomio de Villahermosa, la capital del estado.

Este ataque se suma a las tres personas que fueron ejecutadas el pasado domingo en este mismo municipio, uno de ellos menor de edad.

En Villa San Carlos, lugar de los violentos hechos, peritos en criminalística cumplen las primeras indagatorias, mientras agentes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional vigilan a las calles de la comunidad e intentan dar con el paradero de los responsables.

Mira también:

Video Otra víctima poco conocida del narcotráfico: las especies marinas
Relacionados:
Violencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD