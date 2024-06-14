Presuntos sicarios degüellan 6 personas en bar clandestino en estado mexicano de Tabasco

Video Delincuentes siembran el terror en comunidad de Chiapas: quemaron viviendas y secuestraron a adolescentes

Presuntos sicarios degollaron el jueves a seis personas y lesionaron de gravedad a otras tres en un bar clandestino de la comunidad de Villa San Carlos, municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco, sureste de México, informó la Fiscalía estatal.

“ Son seis muertos en total, tres más están lesionados. Fueron degollados y por lo menos uno de ellos fue encontrado amarrado”, informó a EFE Ricardo Sachield, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

La extraña masacre ocurrió aproximadamente a las cuatro de la tarde en un pueblo de Macuspana situado a unas 30 millas de la ciudad de Villahermosa, de donde es originario el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario agregó que los cuerpos presentan múltiples heridas por arma cortopunzante, pero extrañamente “ninguno de ellos fue herido de bala”.

Testigos de la masacre en Macuspana afirman que los asesinos fueron tres

De acuerdo a un reporte de la autoridad municipal, retomado por testigos de los hechos, los asesinos fueron tres, quienes llegaron a bordo de unas motocicletas hasta el bar denominado 'De Luci'.

Los supuestos sicarios irrumpieron en el lugar y con navajas comenzaron a agredir a quienes se encontraban al interior del establecimiento tomando bebidas alcohólicas.

Los lesionados fueron trasladados al hospital regional de la zona y a un nosocomio de Villahermosa, la capital del estado.

Este ataque se suma a las tres personas que fueron ejecutadas el pasado domingo en este mismo municipio, uno de ellos menor de edad.

En Villa San Carlos, lugar de los violentos hechos, peritos en criminalística cumplen las primeras indagatorias, mientras agentes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional vigilan a las calles de la comunidad e intentan dar con el paradero de los responsables.

