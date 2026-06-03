México

Markwayne Mullin reconoce la cooperación de México en la lucha contra los carteles y habla del respeto a la soberanía

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos destacó la cooperación del gobierno de México en combate al crimen organizado

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Por:N+ Univision
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Video Markwayne Mullin defiende operativos migratorios ante escrutinio del Congreso hoy 3 de junio

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacó hoy durante una comparecencia en el Congreso la cooperación de México en torno al combate al crimen organizado.

Ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, señaló que tras regresar de la Ciudad de México y hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, reconoció la cooperación del Gobierno de México.

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"Y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso".

Reconoce liderazgo de Trump

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Señaló que, gracias a la Patrulla Fronteriza y al Foro de Seguridad Nacional y Defensa, y a la colaboración del gobierno de México, en Estados Unidos han registrado cifras récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, "además del arresto de los líderes de estos cárteles", los cuales calificó de "sofisticados" y "organizados".

Sobre la frontera sur y la frontera norte que comparte con México, reveló que esta zona está controlada por nueve cárteles distintos.

"Les llaman plazas. Y tienen jefes de plaza en cada una de ellas. La mayoría de esos jefes de plaza, bueno, en realidad sabemos quiénes son todos y cada uno de ellos".

Destacó que a estos criminales los están buscando y arrestando.

Ante el trabajo que hacen en su país, afirmó que han visto cómo aumentan las incautaciones de drogas y disminuye la disponibilidad de drogas en las ciudades estadounidenses.

"Afortunadamente, hemos visto cómo bajan las muertes por fentanilo, pero siguen siendo demasiadas. Eso se debe a toda la presión que seguimos ejerciendo. Se debe al liderazgo del presidente Trump y a la guerra que hemos declarado contra los cárteles"

Carteles se ven acorralados

Ante el Congreso indicó que con cada una de las órdenes que Trump ha puesto en marcha se ha logrado que estos cárteles se "vean acorralados".

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También destacó la lucha contra el tráfico de personas, lo que dijo ha desaparecido.

"Ellos comenzaron a presionar más con las drogas. Detectamos las narcolanchas y empezamos a atacarlas. Empezamos a atacar las rutas de tráfico en sus fronteras. Ahora, estamos viendo que operan subterráneamente".

Al finalizar, apuntó que tras regresar de la Ciudad de México, donde se reunió con la presidenta Sheinbaum y su gabinete para hablar de cooperación, dijo estar impresionado.

"Han sido muy cooperativos, mucho más que la administración anterior, pero siguen creyendo en su soberanía, y tenemos que respetar eso".

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