México Ciudad de México instaló una lámpara en el metro por el Mundial y los memes no tardaron Los mexicanos que transitaban por la concurrida estación Hidalgo del metro señalaban y se reían, y de vez en cuando tomaban fotos del "cambio de imagen" en que se ha convertido la instalación de una lámpara, con una cascada de memes en internet.

Video Manifestantes y policías se enfrentan en el estadio Ciudad de México

El estruendo de la construcción se imponía en una estación de metro de la Ciudad de México que se ha convertido en meme. Los trabajadores martillaban los pisos de mármol bajo una lámpara de araña y filas de lámparas que recordaban una escena de "Harry Potter" o "Titanic", apresurándose para terminar antes de la ceremonia inaugural del Mundial el jueves.

Los mexicanos que transitaban por la concurrida estación Hidalgo del metro señalaban y se reían, y de vez en cuando tomaban fotos del "cambio de imagen" en que se ha convertido en tema, con una cascada de memes en internet.

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El retoque cosmético que las autoridades han intentado darle a la capital mientras llegan visitantes de todo el mundo también se ha vuelto un símbolo de las críticas de que el gobierno está priorizando su apariencia superficial para los aficionados del Mundial por encima de arreglar problemas estructurales críticos que desde hace tiempo aquejan a la ciudad.

"La gente se burla de ella porque es una estética fallida, no tiene mucho sentido", comentó Silvia Escamilla, de 28 años, que se apresuraba a ir al trabajo entre una multitud de usuarios mexicanos del transporte público. "Todo esto de los remodelaciones es como una maquillaje para la ciudad porque justo la infraestructura que podrían invertir no esta".

¡Ok, creo el Metro CDMX ahora sí llegó demasiado lejos!🫣



Las remodelaciones siguen en el Metro CDMX y primero nos trajeron los faroles en los pasillos de la estación Hidalgo, pero ahora sí se pasaron poniendo un maxi candelabro para iluminar las escaleras.😶



Se ve tan… pic.twitter.com/zgojVdSmm0 — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) May 30, 2026

Las decoraciones cubren los problemas

Durante semanas, trabajadores de Ciudad de México han empapelado paredes y vagones del metro con ajolotes caricaturizados, este animal se ha convertido en la mascota de la ciudad. También han pintado puentes de color morado y han plantado flores de cempasúchil típicas de las celebraciones del Día de Muertos en noviembre.

Los 22 millones de habitantes de la extensa capital, conocidos como chilangos, se han referido en broma a las remodelaciones como la "ajolotización" de la ciudad. Han publicado videos de pasos a desnivel inundados junto a murales de ajolotes recién pintados, así como escaleras que se desmoronan y baches pintados de un morado intenso.

La estación Hidalgo, que está muy cerca del Centro Histórico, quizá se ha convertido en el tema de más memes que cualquier otro lugar de la ciudad.

Personas caminan en la estación del metro Hidalgo en la Ciudad de México con las nuevas luminarias en preparación para la Copa Mundial el miércoles 10 de junio del 2026. Imagen Marco Ugarte/AP Photo/Marco Ugarte

Cuando trabajadores de la ciudad instalaron en mayo la lámpara de araña cerca de la entrada del metro y filas de apliques victorianos en las paredes los usuarios no tardaron en bromear en redes sociales que las autoridades intentaban hacer que el áspero sistema de metro pareciera de una ciudad europea.

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Creadores en redes sociales se burlan de los cambios

En videos con música de Mozart superpuesta, residentes comenzaron a aparecer en la estación con vestidos elegantes. Un influencer de redes sociales bajó las escaleras de mármol vestido como la Bestia del clásico dibujo animado de Disney “La Bella y la Bestia”. Otro llegó como Napoleón Bonaparte, con peluca blanca y uniforme militar francés.

"Que Tengan un elegante transbordo", dijo un influencer de redes sociales mientras caminaba entre multitudes de pasajeros vestido con esmoquin y sombrero de copa. Otra se grabó vendiendo vestidos rosas a bordo de uno de los trenes del metro, gritándoles a los pasajeros que los artículos combinaban con la "etiqueta" de Metro Hidalgo.

🇲🇽Los escalones más elegantes del metro de la CDMX



Los del metro Hidalgo 🫰🏻🎩🎩 pic.twitter.com/swh8pjcfZE — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) May 31, 2026

Muchos más posaron junto a pisos y paredes de mármol levantados por la construcción, de cara al torneo de futbol que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

El humor pone de relieve problemas mayores

La avalancha de chistes divirtió a los mexicanos durante semanas, pero también tocó el núcleo de un problema más profundo en la ciudad, afirmó Aldo Solano Rojas, historiador del arte en Ciudad de México que ha criticado la remodelación.

El hecho de no priorizar asuntos como la infraestructura del metro, que se está desmoronando, y los hoyos en las principales vialidades municipales muestra que el gobierno "no entiende las necesidades reales de la ciudad", sostuvo.

"La presencia del Estado óptimamente en una sociedad saludable se ve con banquetas bien mantenidas y una infraestructura de transporte suficiente, que no se colapsen todos los días", manifestó Solano Rojas. "No se ve en murales frívolos superficiales del ajolote cuando se están inundando las calles".

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Las críticas llegan en medio de un malestar social más amplio en la Ciudad de México, mientras el sindicato de maestros del país, familias de las 130,000 personas desaparecidas en México y una variedad de otros movimientos sociales aprovechan la cercanía del evento para presionar a las autoridades.

El gobierno también ha enfrentado acusaciones de desplazar a trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes en un esfuerzo por "limpiar" las calles. Pese a las tensiones, los trabajadores de la ciudad seguían apresurándose el miércoles para terminar la obra antes de la ceremonia inaugural y el primer partido.

Mirna Baranco miraba con cariño las remodelaciones, pero la mujer de 46 años se rió al ver la lámpara de araña sobre los trabajadores de la construcción en Hidalgo. Le dio un codazo a su novio y señaló.

"Ya lo he visto en todas partes en Facebook", contó.

Baranco entendía las críticas, pero dijo que no le parecía necesariamente algo malo que las autoridades hicieran cambios para resultar más atractivos a los visitantes internacionales. El Mundial ha ayudado a empujar a los gobiernos locales a realizar renovaciones necesarias, aunque algunas se vean un poco fuera de lugar, indicó.