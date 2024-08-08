Nicolás Maduro dice que suspenderá X/Twitter en Venezuela "por 10 días", en medio de su disputa digital con Elon Musk y las dudas sobre su reelección

Video En un minuto: Tormenta tropical Debby toca tierra de nuevo en EEUU

El líder venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este jueves la suspensión "por 10 días" de la red social X en Venezuela, tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo en medio de un "ataque" contra su reelección.

"He firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha con Conatel", el organismo responsable de las telecomunicaciones en el país, para "sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela", dijo Maduro en un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.

"¡Fuera X por 10 días de Venezuela!", gritó ante cientos de seguidores. "¡Fuera Elon Musk!", gritó Maduro que no dio más detalles de cuando iniciaría la prohibición.

#EnVideo📹| Pdte. Nicolás Maduro anunció la suspensión de la red social X durante diez días en Venezuela#PuebloSonrienteYEnPazhttps://t.co/NNRlGNqXbF — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 9, 2024

El mandatario, que acusó al magnate de violar "todas las normas" de su propia red social "incitando al odio y al fascismo". "Tenemos que derrotar el golpe de Estado cibernético", insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre en las redes sociales.

Y es que el gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha mostrado los resultados computarizados argumentando que el sistema no está funcionando debido a un “hackeo”.

La oposición y los observadores internacionales no creen en la versión de Maduro de un hackeo cibernético y consideran más bien que se trata de una estrategia para eludir la publicación de los resultados verdaderos. Pero eso no ha detenido al presidente venezolano de seguir señalado a Musk como líder de una conspiración en su contra.

La pelea de Nicolás Maduro contra Elon Musk en las redes sociales

El gobernante venezolano y el multimillonario estadounidense se han dedicado a criticarse mutuamente en las redes sociales desde hace tiempo.

En una rueda de prensa la semana pasada con corresponsales extranjeros, Maduro retó al empresario por segunda vez a tener una pelea física.

"Elon Musk, vamos a darnos (puños). Pero vente pa’acá, en el (coliseo) Poliedro, tú y yo. Si te gano Elon Musk, te acepto el viaje a Marte, pero te vas conmigo", dijo el presidente venezolano, quien ya le había hecho el mismo desafío justo después de la elección.

“¿Quieres pelea, Elon Musk? Estoy listo, soy hijo de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez, no te tengo miedo", aseguró el mandatario socialista.

Así comenzó la trifulca en las redes sociales y conferencias de prensa. Maduro atizando a Musk y el magnate contestando los golpes con mensajes en X.

Musk le respondió "acepto" en una publicación en su red social. En otro mensaje incluso dijo que, si ganaba, Maduro debía "renunciar como dictador de Venezuela" y que si, en cambio, el mandatario se llevaba la victoria, le daría "un viaje gratis a Marte" de los que planea realizar en el futuro con su compañía aeroespacial SpaceX.

Maduro dice que es atacado a través de las redes sociales

El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección, ya que en ellas han circulado, especialmente en X, etiquetas que denuncian "fraude" y piden una "#VenezuelaLibre”.

"Ahora los bloqueamos nosotros a ellos... algún día, más temprano que tarde, nacerán las nuevas redes sociales venezolanas y nos liberaremos de esa gente", apuntó.

Maduro y su gobierno son asiduos usuarios de X, y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales. El canal estatal VTV de hecho informó la decisión del presidente por X.

Incluso, minutos después de anunciar la medida contra X, Maduro realizó una transmisión en vivo en esa plataforma durante una firma de acuerdos con representantes de la Republica Federal de Nigeria.

#EnVivo 📹 | Firma de Acuerdos con representantes de la Republica Federal de Nigeria. https://t.co/otn2FXUpTJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 9, 2024



La medida de eliminar X se suma a los llamados del líder venezolano de eliminar plataformas. Anteriormente ya había pedido a los venezolanos eliminar WhatsApp y TikTok.

