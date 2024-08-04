Elon Musk vs Nicolás Maduro: una 'guerra' que se libra en medio de la desinformación

Video Elon Musk anuncia la creación de una inteligencia artificial para "salvar a la humanidad", ¿estamos en peligro?

En la arena del internet y las conferencias de prensa se está librando una pelea, Nicolás Maduro contra Elon Musk, Elon Musk contra Nicolás Maduro.

A la distancia, el multimillonario y el presidente venezolano se han dedicado a criticarse mutuamente, pero con la crisis política de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del domingo los intercambios han subido de tono.

PUBLICIDAD

Musk, quien es dueño de compañías como SpaceX, Tesla y la red social X (antes Twitter), es todo lo que Maduro dice detestar: magnate, "ultracapitalista" y partidario de Donald Trump. Por ello desde hace varios días lo menciona con frecuencia en sus discursos.

Maduro califica al magnate de "archienemigo" y acusa sin pruebas a Musk de orquestar "ataques contra Venezuela" e incluso de estar detrás del supuesto "pirateo informático" del que se dice víctima el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que proclamó ganador al presidente sin dar el detalle de las votaciones.

Estos son algunos de los comentarios y golpes que han intercambiado estos dos polémicos personajes.

Dimes y diretes entre Elon Musk y Nicolás Maduro

En una rueda de prensa este miércoles con corresponsales extranjeros, Maduro retó al empresario por segunda vez a tener una pelea física.

"Elon Musk, vamos a darnos (puños). Pero vente pa’acá, en el (coliseo) Poliedro, tú y yo. Si te gano Elon Musk, te acepto el viaje a Marte, pero te vas conmigo", dijo el presidente venezolano, quien ya le había hecho el mismo desafío justo después de la elección.

“¿Quieres pelea, Elon Musk? Estoy listo, soy hijo de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez, no te tengo miedo", aseguró el mandatario socialista.

Así comenzó la trifulca en las redes sociales y conferencias de prensa. Maduro atizando a Musk y el magnate contestando los golpes con mensajes en X.

Musk le respondió "acepto" en una publicación en su red social. En otro mensaje incluso dijo que, si ganaba, Maduro debía "renunciar como dictador de Venezuela" y que si, en cambio, el mandatario se llevaba la victoria, le daría "un viaje gratis a Marte" de los que planea realizar en el futuro con su compañía aeroespacial SpaceX.

PUBLICIDAD

Maduro acusa sin pruebas a Elon Musk de orquestar ataques cibernéticos

En medio de esta disputa, Maduro anunció el martes la creación de "una comisión especial para evaluar, con asesoramiento ruso y chino" el sistema seguridad y, en particular, el ataque que, según su gobierno, dañó el sistema de comunicación del CNE. No han brindado prueba alguna de ello.

"Los ataques, estoy seguro, están dirigidos por el poder de Elon Musk", declaró el mandatario rodeado de militares, nuevamente sin mostrar evidencia.

La oposición y los observadores internacionales no creen en la versión de Maduro de un hackeo cibernético y consideran más bien que se trata de una estrategia para eludir la publicación de los resultados verdaderos. Pero eso no ha detenido al presidente venezolano de seguir señalado a Musk como líder de una conspiración en su contra. El martes por la noche, frente a cientos de activistas desde su balcón, Maduro volvió a atacar a Musk a la distancia.

"Venezuela, como lo he denunciado ayer y hoy, está enfrentando una agresión nacional e internacional de los poderes mundiales, ahora resulta que Elon Musk... ¿Saben ustedes quién es Elon Musk? Ahora resulta que a él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera", afirmó.

"Él es en gran parte responsable de los ataques y agresiones", dijo, refiriéndose a una "alianza de la extrema derecha global, la extrema derecha fascista, el narcotráfico, Elon Musk y el gobierno imperialista de Estados Unidos". "Pero les recuerdo: todo el que se mete con Venezuela se seca", dijo en tono altisonante.

PUBLICIDAD

Maduro, que suele denunciar censura en su contra, se declara vencedor ante los ataques del magnate y de la "ultraderecha mundial". "El pueblo le ganó a los bots (robots virtuales) y a Elon Musk, le ganamos a los bots y a Elon Musk", celebró el mandatario.

Y así responde Elon Musk a los comentarios de Nicolás Maduro

Musk también comenta periódicamente las políticas de Maduro en X. Antes de la votación en Venezuela del 28 de julio, Musk publicó: "Es hora de que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoye a María Corina!", en referencia a la carismática líder, protagonista de la campaña opositora en las presidenciales.

Cuando se anunciaron los resultados el domingo, el magnate añadió: "Qué vergüenza para el dictador Maduro". "Qué parodia" escribió en referencia a las cifras anunciadas por el CNE y consideradas por la oposición como un fraude en las que daba el triunfo de las elecciones a Maduro.

Los comentarios del multimillonario desencadenaron la ira de Maduro: "Le gustaría venir con sus cohetes y un ejército a invadir Venezuela. ¡Elon Musk, afortunadamente diste la cara porque sabíamos que estabas detrás de todo! Con tu dinero, con tus satélites".

Tal vez, el problema entre Maduro y Musk se trate de un tema de comunicación. Con Musk hablando en inglés y Maduro en español es posible que se malinterpreten en el camino los mensajes. Por ejemplo, en una contestación al presidente venezolano este jueves, Musk se dejó llevar por las descripciones en inglés que otros usuarios hicieron sobre un video de Maduro y el empresario, que al parecer no habla español, respondió creyendo que es verdad lo que dicen las descripciones que otros usuarios publican.

PUBLICIDAD

Este jueves un usuario publicó un video de Maduro en X con el siguiente mensaje, pero en inglés: “Maduro da órdenes directas a sus fuerzas de seguridad, ordenándoles que mantengan a Elon Musk fuera a toda costa. El burro dictador es lo suficientemente iluso como para pensar que Elon va a aparecer personalmente y darle una paliza. Tiene miedo. ¿Cómo van a detener estos matones a los láseres espaciales?”.

Entonces Elon Musk reposteó el video con el mensaje: “¡Voy por ti Maduro! Te voy a llevar a Guantánamo en un burro”.

I’m coming for you Maduro! 🚀💣



I will carry you to Gitmo on a donkey 🫏 https://t.co/RB5qltxsYI — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024



Sin embargo, en el video, Maduro no menciona en ningún momento a Elon Musk. En la grabación se ve al presidente venezolano hablando con las fuerzas del orden sobre personas detenidas en las manifestaciones tras los resultados de las elecciones.

Pero la diferencia de idiomas no ha detenido al magnate para responder a los ataques y publicar un video de una conferencia de prensa de Maduro, en el que Musk comentó en español: "El burro sabe más que Maduro" para luego escribir nuevamente: "Perdón por comparar al pobre burro con Maduro, es un insulto al mundo animal".

Mira también: