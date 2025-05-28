Uso del logo "Hecho en México" en productos piratas de China desata ola de indignación empresarial

Video China busca ampliar su influencia política y económica en América Latina: lo analizamos en Línea de Fuego

El contrabando chino en México se está disfrazando con el logo oficial de 'Hecho en México" ante los decomisos recientes de productos piratas en el país, denunciaron empresarios mexicanos.

La Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México (Canaco), que representa más de 82,000 negocios en la capital del país, denunció recientemente que productos piratas están presuntamente siendo reetiquetados con ese logo oficial.

La utilización del logo forma parte de un programa del gobierno para promover la industria nacional ante el proteccionismo del presidente estadounidense Donald Trump.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco en la Ciudad de México, expresó su repudio a la utilización del logo en contrabando chino, aunque se desconoce exactamente quién colocó los sellos en los productos y en qué momento.

"Se van a bodegas y en bodegas les ponen la etiqueta 'Hecho en México'”, denunció el líder empresarial. “Esta trampa es una nueva modalidad que están usando estos contrabandistas", denunció el líder empresarial.

Ante el ingreso masivo de contrabando chino, Gutiérrez Canseco exigió que el gobierno endurezca sus políticas comerciales contra China con aranceles de hasta el 100% a las importaciones de ese país.

“No podemos permitir que siga esta invasión y que México se quede con los brazos cruzados viendo cómo se afecta a los consumidores de nuestro país”, dijo.

Gutiérrez Canseco dijo que los establecimientos que venden el contrabando chino afectan directamente a las empresas nacionales al vender sus productos pirata a bajo precio -y que ahora están siendo disfrazados con el logo mexicano-.

"Se están quitando empresas de toda la vida porque llegan los chinos y los convierten en bodegas y ahí es donde sucede todo, ahí es donde el gobierno tiene la obligación de hacer operativos para decomisar artículos ilegales", exigió.

México ofrece indagar "a fondo" uso de sellos de 'Hecho en México', dice funcionario

El gobierno de México buscaría investigar “a fondo” la utilización de logos oficiales en el contrabando chino de la campaña “Hecho en México” una vez que sea presentada una denuncia formal, dijo Santiago Nieto, titular del Instituto Mexico de la Propiedad Industrial (IMPI), una agencia de la Secretaría de Economía.

“El secretario (de Economía), Marcelo Ebrard, me ha instruido a indagar a fondo qué es lo que está sucediendo, pues puede tratarse de productos provenientes de China que son reetiquetados en México”, dijo Nieto en entrevista, aunque aclaró que primero se requiere que los afectados interpogan denuncias formales ante el IMPI.

El funcionario dijo que, según las quejas públicas de la Canaco, se presume que los logos fueron colocados en el contrabando chino una vez que habían ingresado esos productos en el país para posiblemente evitar ser decomisados.

Ebrard, titular de la Secretaría de Economía anunció oficialmente el programa ‘Hecho en México’ el 4 de febrero, dos días después de que Trump anunciara una de sus primeras rondas arancelarias contra México y Canadá. El esquema forma parte del 'Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum ante las amenazas arancelarias de Trump.

En aquella ocasión, Ebrard pidió apoyo a los empresarios de México para “relanzar” la utilización en sus productos del sello ‘Hecho en México’, que consiste en la colocación de una cabeza de un águila similar a la del escudo nacional con esa frase. El logo fue oficialmente creado a finales de la década de 1970 y en años recientes había caído en desuso.

“Les vamos a invitar para que nos ayuden, porque es el programa y el argumento y la narrativa de México”, pidió Ebrard, excanciller durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum.

Hasta ahora, más de 600 empresas se han adherido al programa, para el cual las marcas nacionales deben enviar una solicitud formal y cumplir con varios requisitos con el fin de obtener la certificación oficial.

México castigaría “degradación” del programa 'Hecho en México', dice funcionario

El IMPI activó en noviembre poco después del triunfo electoral de Trump un esquema llamado ‘Operativo Limpieza’ para combatir el contrabando chino.

El ‘Operativo Limpieza’ fue interpretado por analistas como una reacción de México ante el triunfo de Trump ese mismo mes. Durante las campañas, Trump dijo que buscaría endurecer las políticas comerciales estadounidenses en contra de China, una postura que ha mantenido hasta ahora.

Ahora, dijo Nieto, el gobierno federal buscaría indagar, una vez que sean denunciados formalmente los hechos, quién está detrás de la colocación de los sellos, aunque se presume que, como dijo la Canaco, los logos podrían haber sido colocados en bodegas en México para después eludir las acciones contra la piratería china.

“Queremos llegar hasta las últimas consecuencias y el secretario nos ha dicho que investiguemos todo”, dijo Nieto. “Para poder sancionar a las personas que estén utilizando e incluso pudiendo degradar la marca ‘Hecho en México'".

Nieto dijo que el IMPI buscará actuar de forma coordinada con el sector empresarial en México para combatir el uso irregular de los sellos del programa oficial, cuando presenten las denuncias. El funcionario agregó que ya tuvo acercamientos con empresarios de la capital sobre el tema del uso irregular del logo y que está a la espera recibir las denuncias formales.

“La marca ‘Hecho en México’ tiene como objetivo mandar un mensaje de los productos de alto valor mexicano, y si resulta que hay productos de baja calidad que están utilizando el sello hecho en México es una afrenta al programa y al objetivo del programa, que es mostrar la calidad de los productos mexicanos”, declaró.

México expuso sus quejas a China sobre ingreso de contrabando, según Nieto

Ante el ingreso masivo de contrabando chino en los últimos años, Nieto dijo que la SE expuso la situación recientemente ante una representación del Ministerio de Comercio chino en la embajada del país asiático.

En noviembre pasado el IMPI lanzó el primer operativo de combate al contrabando chino en la conocida Plaza Izazaga en la Ciudad de México, un sitio ampliamente conocido por la venta de piratería china.

Hasta ahora la agencia federal mantiene bajo custodia más de 260,000 productos que decomisó en ese operativo y que próximamente destruirá, dijo Nieto.

Después de ese operativo, el IMPI ha intensificado de la mano de los gobiernos estatales sus acciones para decomisar contrabando chino en entidades como Hidalgo, Puebla, Durango y Nuevo León, dijo el funcionario.

“Tuvimos una reunión con el Ministerio de Comercio en la embajada de China en México”, dijo Nieto sobre el diálogo con China. “Ellos se comprometieron… a no generar una política desleal en materia de comercio, sino impulsar el comercio bien establecido.

“Ese fue el planteamiento que nos hicieron y que ellos estaban en contra de que continuaran ese acto de los actos de piratería”.

Nieto dijo que también sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Comercio de China, que reúne a empresarios de ese país, para explicarles las reglas de la industria mexicana sobre la protección de la propiedad industrial.

"Nosotros lo que les dijimos es que se tendría que respetar las reglas mexicanas", dijo. "Se les explicó la el sistema de de marcas como se tiene planteado en la legislación mexicana".

Zapatos, ropa y jueguetes chinos fueron disfrazados con el logo 'Hecho en México', según empresarios

En su conferencia del 21 de mayo, los líderes de la Canaco en la capital mexicana dijeron que sus agremiados encontraron el logo siendo utilizado irregularmente en distintos productos pirata como electrodomésticos, juguetes, herramientas, muebles, ropa y calzado.

Gutiérrez Camposeco agregó que los empresarios en la capital consideran que las acciones federales de combate al contrabando chino “no han sido suficientes porque continúa la invasión de productos procedentes del país asiático.

“Incluso, bajo nuevas modalidades que disfrazan algunas mercancías chinas como si fueran productos mexicanos", dijo en la rueda de prensa.

