El poderoso frente que China busca crear con Latinoamérica en medio del “autoaislamiento” de EEUU

Video EEUU y China acuerdan una reducción temporal de aranceles: esto se sabe de las negociaciones

China está tomando medidas para fortalecer sus alianzas con otros países como contrapeso a la guerra comercial del presidente Donald Trump.

El país asiático anunció en los últimos días acciones para formar lo que aparenta ser un frente unido con algunos líderes latinoamericanos, un día después de que China y Estados Unidos acordaron una tregua de 90 días en su estancamiento arancelario.

Los líderes de China han posicionado a la segunda economía más grande del mundo como un socio confiable en materia comercial y de desarrollo, en contraste con la incertidumbre y la inestabilidad provocadas por los aumentos arancelarios y otras políticas de Trump.

El lunes, Pekín y Washington anunciaron su avance en materia arancelaria después de las conversaciones del fin de semana en Ginebra, Suiza, donde acordaron reducir los altísimos aranceles de importación en ambas partes durante 90 días para permitir las negociaciones.

Aun así, la ira de Pekín por la guerra comercial sigue siendo evidente. El martes, en declaraciones a funcionarios de China y América LaLatinoamérica, el líder chino Xi Jinping reiteró la postura de Pekín de que nadie gana una guerra comercial y que “la intimidación o el hegemonismo solo conducen al autoaislamiento”.

“No hay ganadores en las guerras arancelarias”, advierte Xi mientras busca acercarse a LatAm

Tras haber intentado desactivar los antagonismos con Estados Unidos, Xi dijo que China está dispuesta a “unir fuerzas” con los países latinoamericanos “frente a las hirvientes corrientes subterráneas de pura confrontación política y de bloques y la creciente marea de unilateralismo y proteccionismo”.

"No hay ganadores en las guerras arancelarias ni en las guerras comerciales", dijo Xi, reiterando una frase que China ha usado repetidamente al referirse a las políticas de Trump.

Cuando Trump comenzó a aumentar los aranceles a los productos chinos durante su primer mandato, China respondió diversificando sus compras de productos agrícolas clave, como la soja y la carne de res, alejándolas de los proveedores estadounidenses. Brasil y otros países latinoamericanos se han beneficiado de esa estrategia.

También el martes, el jefe de la Organización Mundial del Comercio hizo un llamamiento a Japón para que combata las perturbaciones en el comercio mundial provocadas por los aranceles y otras políticas rápidamente cambiantes de Trump.

“El comercio enfrenta tiempos muy desafiantes en estos momentos y es bastante difícil”, dijo Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC con sede en Ginebra, al primer ministro japonés Shigeru Ishiba durante una visita a Tokio.

Japón, como “campeón del sistema de comercio multilateral”, debe ayudar a mantener, fortalecer y reformar la OMC, dijo según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.

Japón es uno de los muchos países que aún no han llegado a un acuerdo con la administración Trump sobre el aumento de los aranceles estadounidenses, incluidos los aplicados a los automóviles, el acero y el aluminio.

La OMC desempeñó un papel fundamental en las últimas décadas, mientras Estados Unidos y otras economías importantes luchaban por mercados más abiertos que facilitaran el crecimiento de las cadenas de suministro mundiales, muchas de las cuales tienen su base en China.

Al desmantelar muchas barreras proteccionistas al comercio, ha ayudado al ascenso de Japón y China, y de muchos otros países, como centros de exportación de manufacturas.

Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha priorizado aranceles más altos para tratar de reducir las importaciones estadounidenses y obligar a las empresas a ubicar fábricas en Estados Unidos, duplicando una guerra comercial que lanzó durante su primer mandato.

Las realidades de la ofensiva comercial global de Trump eclipsaron un estallido inicial de optimismo sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos entre los inversores, mientras las subidas de las acciones y los precios del petróleo se desvanecieron el martes.

Más comercio y líneas de crédito:

Los planes de China para estrechar lazos con América Latina

En su intervención en el Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Xi, el líder chino, anunció planes para construir lazos más estrechos con América Latina a través de intercambios políticos, económicos, académicos y de seguridad.

Prometió impulsar las importaciones de la región para incentivar a las empresas chinas a aumentar sus inversiones, y afirmó que Pekín planea ampliar la cooperación en energías limpias, telecomunicaciones 5G e inteligencia artificial.

También anunció una nueva línea de crédito de 66,000 millones de yuanes o 9,200 millones de dólares para apoyar la financiación de América Latina y el Caribe.

El comercio de China con la región ha estado creciendo rápidamente, superando los 500,000 millones de dólares por primera vez el año pasado, ya que importó más productos agrícolas como soja y carne de res, recursos energéticos como petróleo crudo, mineral de hierro y minerales críticos.

Las inversiones de Beijing en la región a través de la Iniciativa de la Ruta de la Seda propuesta por Xi, llamada BRI, han incluido la instalación de redes 5G y la construcción de puertos y plantas hidroeléctricas.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el lunes que su país se unirá formalmente a la BRI, en un voto de confianza después de que varios proyectos chinos en América Latina enfrentaran obstáculos en los últimos meses.

Entre otras promesas, Beijing planea invitar a 300 miembros de partidos políticos latinoamericanos a China anualmente durante los próximos tres años y facilitar 3,500 becas gubernamentales y otros tipos de intercambios.

Cinco países latinoamericanos recibirán exenciones de visa para viajar a China, y otros estarán disponibles próximamente, según Xi. No quedó claro de inmediato qué países quedarían exentos de visa.

