La familia de un colombiano asesinado en el ataque a una presunta 'narcolancha' en el Caribe presenta una denuncia contra EEUU ante la CIDH

Video Hispano desaparece el mismo día que EEUU ataca supuesta 'narcolancha' en el Caribe: "Es un pescador"

La familia del colombiano Alejandro Carranza Medina, muerto en el ataque de EEUU contra una embarcación en el Caribe el 15 de septiembre, presentó una petición el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC, alegando que la acción que acabó con su vida fue ilegal.

Se trata de la primera queja formal relacionada con los polémicos ataques del Pentágono contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico oriental, que la Casa Blanca justifica asegurando que está en guerra con los carteles del narcotráfico.

La denuncia fue presentada por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, que radica en Pittsburgh, Pensilvania, y firmada por la esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal.

“El 15 de septiembre de 2025, el ejército de Estados Unidos bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina que el señor Carranza navegaba en el Caribe, frente a la costa de Colombia. El señor Carranza murió durante ese bombardeo”, se lee en el documento, citado por el diario británico The Guardian.

La familia de Carranza asegura que él era un simple pescador que salía a buscar marlines y atunes. Ese día salió de pesca y nunca volvió a casa.

“Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, agrega el documento que señala a un líder de una asociación de pescadores de Santa Marta como testigo del asesinato, según un reporte del diario El País.

De acuerdo con ese reporte, la familia de Alejandro Carranza acusa a Estados Unidos de violar los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a un juicio justo y al debido proceso legal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de proteger y promover los derechos humanos en los países de todo el continente. La Comisión recibe denuncias, investiga los casos y emite recomendaciones. También puede llevar casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí emite sentencias vinculantes, aunque EEUU no acepta su jurisdicción.

En la presentación se identifica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como el responsable directo de la muerte de Carranza.

“Por numerosos reportes de prensa, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Alejandro Carranza Medina y del asesinato de todos los que iban a bordo. El secretario Hegseth ha admitido que dio esas órdenes a pesar de no conocer la identidad de las personas que estaban siendo atacadas en estos bombardeos y ejecuciones extrajudiciales”, continúa el documento, que destaca también como el presidente Trump "ha ratificado la conducta del secretario Hegseth".



“Esta mañana, por mis Órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el día del ataque en el que murió Carranza. El presidente adjuntó en su publicación un video que decía 'no clasificado', en el que se ve una pequeña embarcación siendo impactada.

En esa publicación Trump dijo que las personas que iban a bordo de las lanchas eran de Venezuela, pero poco después el gobierno de Colombia dijo que eran colombianos y los identificó. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que Carranza no tenía vínculos con el tráfico de drogas.

Según los propios reportes de Hegseth y Trump, el ataque del 15 de septiembre fue el segundo llevado a cabo por el gobierno de EEUU contra presuntas 'narcolanchas' en el Caribe.

“Creemos que esta es una forma viable de impugnar el asesinato de Alejandro. Vamos a buscar reparación para la familia. Queremos que se ordene a EEUU que deje de llevar a cabo estos ataques contra embarcaciones. Puede ser un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso", declaró el abogado, citado por The Guardian.

El escrutinio público y de los congresistas estadounidenses sobre estos cuestionados ataques que expertos y funcionarios internacionales han calificado como ejecuciones extrajudiciales, ha aumentado en los últimos días, tras conocerse que en el primero de ellos, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth había dado la orden de que no quedaran sobrevivientes, por lo que, al detectar a dos personas vivas aferrándose a los restos de la embarcación destruida, el almirante Frank Bradley habría ordenado un segundo ataque para rematarlos. Hegseth dijo el martes que él no había visto a los sobrevivientes y que ni siquiera estuvo presente cuando se ordenó el segundo ataque.

