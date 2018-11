López Obrador propone consulta ciudadana para investigar a expresidentes tras polémica por asegurar que perdonará a corruptos

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de 10 días dejuramentar como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desató una polémica en el país al asegurar que durante su administración “se perdonará” a los funcionarios corruptos que no tengan procesos judiciales abiertos.

López Obrador precisó que seguirán su curso las investigaciones en marcha sobre casos de corrupción, “porque yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, soy un demócrata. Entonces no se darán órdenes a los poderes Judicial o Legislativo, que son independientes, para que detengan procesos iniciados”, señaló.