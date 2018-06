Líder de derechos humanos posterga regreso a Nicaragua donde le espera una orden de arresto por cargos de terrorismo

"Dos poderosas razones me han llevado a posponer mi regreso a Nicaragua", declaró Maradiaga en un video compartido, en el cual aparece junto a su esposa, Bertha Valle.



"Yo no tengo miedo. El único tribunal que me importa es el tribunal de la opinión pública nicaragüense, y es claro que no tengo nada que ver con ninguna de estas acusaciones ", dijo en entrevista en un hotel de Miami.