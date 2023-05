Lesly Martínez: la joven que desapareció a bordo del auto de su expareja, su presunto agresor

“Ya no supe yo hasta las 07:35 (pm) que le mandé mensaje, le dije que qué iba a comer. Ella me respondió hasta las 08:41 (pm); me dice que estaba con su prima Valeria. Yo viniendo del trabajo, a las 09:45 (pm) le dije ‘me abres la puerta porque voy llegando’. Me dijo ella: ‘ma, ya voy apenas, pero no tardo’. De ahí no tuve contacto con ella, ya no llegó”.