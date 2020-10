Las mujeres que a pico y pala han localizado los restos de 200 personas en México

“Ese día que los perdí mi vida se fue con ellos. No me voy a rendir nunca, nunca me voy a rendir, y los voy a buscar hasta el fin de mi vida y con mi vida de ser necesario”, le dice Cecilia Flores Armenta, madre rastreadora en Sonora con dos hijos desaparecidos, al portal Animal Político que acompañó al colectivo en un día de búsqueda, una travesía que dura hasta 12 horas.