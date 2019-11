La protesta cobra nueva fuerza en Nicaragua y Ortega traslada la represión a las iglesias

“Lo que veo es una situación de desmoralización en los Ortega-Murillo”, dijo Dora María Téllez, historiadora y analista política del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). “Ellos sienten que no tienen capacidad de convocatoria. Han topado a los empleados públicos. Sienten que no pueden detener la resistencia popular y dentro de las filas del Frente Sandinista la gente tiene la percepción de que no están llegando a ninguna parte. Y lo de Bolivia les dice que este modelo no tiene ninguna viabilidad”.