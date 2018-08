El comité determinó que la detención de Cacho tras la publicación de Los demonios del edén , un libro que reveló una red de pornografía y explotación infantil supuestamente protegida por políticos y empresarios en los estados de Quintana Roo y Puebla, "no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo, y en consecuencia, arbitraria".

Además, señala que el Estado no cumplió con sus obligaciones "para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable" y lo obliga a resarcir los daños de la periodista.

"Convertirse en una sobreviviente de tortura implica seguir dando la batalla porque sabes que muchas y muchos de tus amigos no lo lograron", afirmó Cacho en una rueda de prensa este jueves tras conocer la resolución de la ONU. "Después de 13 años, tengo una sensación: por un lado, es un mérito de esta sociedad, por otro sentamos un precedente (... ) Es un día para celebrar que cuando persistimos como sociedad civil organizada siempre va a haber alguien quien cree en nosotros y en el periodismo independiente".

Según Jarab, el comité estipula que el Estado tiene 180 días para responder a sus solicitudes. "Va a tocar responder a la administración actual, pero muchas de las tareas van a pasar a las autoridades siguientes como libertad de expresíon, derogar los tipos penales que no deben existir en el siglo XXI como difamación", apuntó. "Estoy convencido de que esta decisión tendrá repercusión más allá que el caso de Lydia Cacho".

Víctima de tortura física, psicológica, tocamientos e insinuaciones

El infierno de Lydia Cacho comenzó cuando salió a la luz su investigación. Según el editor Ariel Rosales, de Penguin Random House , cuando se acercaba el día de la publicación de Los demonios del edén , la editorial empezó a recibir presiones del entonces secretario de seguridad pública Miguel Ángel Yunes, también señalado en el libro, para frenar el lanzamiento. Pero no aceptaron sus presiones.

"El trayecto a Puebla duró aproximadamente 20 horas. A Lydia no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para tratar bronquitis diagnosticada, se le autorizó ir al baño una sola ocasión y realizar una breve llamada a su pareja, no se le permitió dormir", dice un comunicado de Artículo 19, la organización de defensa de periodistas que la representa. "Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física, durante el trayecto y durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla".