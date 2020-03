La ilustradora que le puso rostro a 164 mujeres asesinadas: "El feminismo salva vidas"

“Lo que he ilustrado es la punta del iceberg. Es sólo una parte, porque en esa lista no están incluidas ni las niñas ni las mujeres trans. Aparte, debe haber muchos casos en el interior del país que no se registran” , comenta Carla, a quien le tomó casi tres meses levantar la información publicada en los medios, contrastarla con los registros oficiales del Ministerio de la Mujer, depurarlas y armar su propia lista para ponerle rostro a una tragedia, que el año pasado dejó huérfanos a 205 niños y niños, en su mayoría entre 4 y 8 años, según cifras oficiales.

Lo más difícil no fue contrarrestar las contradicciones que encontró en la información sobre los femicidios en Perú o desafiarse a sí misma en cada boceto, por no dominar el arte de la ilustración sino la carga emocional que supuso dibujar a pulso el retrato de un país dominado por el machismo. “Leer cada historia. Ponerme en la piel de la víctima y de su familia. Saber que no habrá justicia. Todo eso me generó una carga emocional muy fuerte. Pero no me hubiese quedado tranquila sino lo hubiese terminado. Yo necesitaba hacer algo para visibilizarlas. Es como si cada una de ellas me estaba pidiendo: No dejes que nos olviden”, comenta.