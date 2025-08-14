Cambiar Ciudad
"Es una afrenta a las víctimas": Perú da amnistía a militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos

La ley podría aplicarse a 156 casos con sentencia definitiva y a más de 600 procedimientos judiciales en curso por delitos cometidos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000, según estimaron los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Univision y Agencias
Video Cerca de 2,000 personas han muerto en 2025 en accidentes de tránsito en este país: hay preocupación

Militares y policías que participaron en el conflicto armado interno en Perú de 1980 a 2000 no podrán ser procesados por presuntos abusos contra los derechos humanos tras una nueva ley aprobada en el país.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó este miércoles una ley de amnistía que impide que ha generado cuestionamientos a nivel internacional.

Boluarte puso en dudas las denuncias contra estos militares y policías y los presentó como víctimas. Según la mandataria, han soportado "durante años la carga de juicios interminables, acusaciones injustas y un dolor que no solo les ha afectado a ellos, sino también a sus familias."

El conflicto interno en Perú, de 1980 a 2000, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70,000 muertos, la mayoría civiles, según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La ley podría aplicarse a 156 casos con sentencia definitiva y a más de 600 procedimientos judiciales en curso por delitos cometidos durante esos años, según estimaron los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Antes de esta amnistía, Perú había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo este jueves que está consternado por la ley.

"Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", declaró.

