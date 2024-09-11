Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años tras una larga batalla contra el cáncer

Video Muere Alberto Fujimori, el expresidente de Perú que estuvo en prisión 15 años: padecía de cáncer

El expresidente peruano Alberto Fujimori murió este miércoles a los 86 años de edad, anunció su hija y heredera política, Keiko, en un mensaje en su cuenta X.

"Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto, papá!", escribió la hija del expresidente.

El pasado mes de mayo, Fujimori reveló que le habían detectado un nuevo tumor maligno en la lengua y que iniciaría un tratamiento de radioterapia, tras padecer por más de 27 años una lesión cancerígena en el mismo órgano.



Este mismo miércoles, su médico personal y congresista, Alejandro Aguinaga, lo visitó en su domicilio. "El presidente está luchando", dijo a periodistas.

Por su parte, el vocero del partido fujimorista, Fuerza Popular, Miguel Torres, había dicho a la prensa que el exmandatario "está pasando por un momento difícil" y pidió a sus seguidores "orar por el presidente" que gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000.

En la tarde de este miércoles, según fuentes citadas por AFP, llegó un sacerdote católico a la vivienda del distrito limeño de San Borja, donde vivía junto a su hija Keiko.

Fujimori fue captado públicamente por última vez el jueves pasado cuando salía de una clínica en el distrito de Miraflores, donde él mismo reveló que se había hecho una tomografía, según reveló él mismo. El expresidente apareció en silla de ruedas, acompañado de sus hijos Keiko y Kenji.

Fujimori anunció que pretendía postularse de nuevo a la presidencia de Perú

Pese a su estado de salud, Keiko Fujimori aseguró en julio que su padre tenía intención de presentarse nuevamente a la presidencia en las elecciones programadas en Perú para 2026.

Lo hizo después de que Fujimori fuera liberado a finales del año pasado de la cárcel en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, de los que solo cumplió 16.

Su polémica salida fue posible después de que el Tribunal Constitucional restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Su liberación fue criticada por instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había pedido al Estado peruano que Fujimori cumpliera íntegra su sentencia.

El expresidente había sido condenado por dos matanzas de civiles perpetradas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha de su gobierno contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de la década de 1990.

El caso de Fujimori fue considerado histórico por ser la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes en contra de la humanidad.

De vencer a Vargas Llosa a renunciar por fax



Hijo de inmigrantes japoneses, Fujimori era un ingeniero agrícola novato en la política cuando se postuló para la presidencia en 1990, y terminó derrotando en segunda vuelta al favorito, el novelista Mario Vargas Llosa.

En la primera parte de su mandato, se le atribuye haber controlado la hiperinflación que padecía Perú y "normalizar" la seguridad ciudadana, combatiendo al grupo guerrillero de inspiración maoísta Sendero Luminoso.

Fujimori gobernó Perú hasta 2000 y se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de corrupción con la publicación de videos en los que se veía a su asesor, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a dirigentes a cambio de favores políticos. Presentó su renuncia en un fax que envió desde Japón, donde hacía una visita oficial.

En 2005 viajó a Chile, donde fue arrestado y extraditado a Perú para enfrentar acusaciones por abusos a los derechos humanos producto de los años de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso.

