Terremotos

Sismo de 6,3 de magnitud sacude sur de Perú con epicentro en el Pacífico

El sismo ocurrió frente a la provincia de Caravelí, Arequipa. A 41 km del epicentro está la pequeña localidad de Chala, de unos 10,000 habitantes.

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió este domingo la región de Arequipa, en el sur de Perú, a las 9:47 hora local (13:47 GMT) sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según detalló el organismo en la red social X, el epicentro del movimiento telúrico se localizó 41 kilómetros al suroeste del distrito costero de Chala, en la provincia arequipeña de Caravelí, a más de 600 kilómetros de Lima.

El sismo se produjo a una profundidad de 25 kilómetros y alcanzó una intensidad de IV-V en Chala, es decir "moderada-un poco fuerte".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que el epicentro del mismo se localizó en el mar y que monitorea de forma continua las zonas vulnerables.

Y por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que este sismo haya generado una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Perú está ubicado en una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a la ciudad costera de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región sureña de Ica, con un saldo de más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.

