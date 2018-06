La larga agonía de una joven quemada por su acosador reactiva el debate sobre feminicidio en Perú

Desde el 24 de abril Eivy Ágreda se aferraba a la vida. Estuvo 38 días en cuidados intensivos en un hospital de Lima. En ese tiempo supo que un hombre le arrojó un líquido cuando estaba sentada dentro de un bus de regreso a su casa, lo vio encender un fósforo. Y ya no supo más.

El atacante

Un “amor” mortal

“Quería hacerle daño a su cara, porque ella se aprovechaba de eso. (…) Ella siempre decía que su cara era bonita (...) Tenía un ego tan elevado que a veces presumía, entonces yo quería acabar con eso porque yo sabía que a mí no más no me había hecho eso. Sino que le había hecho (eso) a otros también”, dijo a la policía.