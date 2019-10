La fe mueve montañas de dinero público en Nicaragua

Las palabras del religioso son particularmente influyentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes según los datos del Banco Mundial en 2017. Los católicos representan el 44.3%, mientras los evangélicos representan el 38.1% de los que no se consideran católicos , acorde a una encuesta de M&R Consultores publicada en febrero pasado, cuyos datos son citados en esta investigación realizada por La Lupa en alianza con CONNECTAS , y que forma parte de un espacio informativo para contar la realidad del país centroamericano.

Aunque el artículo 14 de la Constitución de Nicaragua declara que el Estado no tiene religión oficial, el gobierno de Ortega financió con casi veinte millones de dólares entre 2007 y 2018 a iglesias, fundaciones y a una universidad privada fundada por un alto jerarca católico fallecido.

“Todo el tema del uso de los recursos públicos para comprar conciencias ha ocurrido tanto con la Iglesia Católica como con la Iglesia Evangélica, pero como la Iglesia Católica tiene más poder, pues por mucho tiempo le dieron más recursos no solo para restaurar iglesias también para comprar sacerdotes. Este gobierno les ha dado recursos como una manera de comprarlos, y a los que no pudieron comprar por supuesto que los alejaron, que los discriminaron, que incluso los atacaron en cierto momento”, explica la socióloga nicaragüense, María Teresa Blandón a CONNECTAS , una plataforma de periodismo colaborativo en la región.

Según esta investigación periodística basada en informes oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el período 2007-2018 más de 150 iglesias y organizaciones religiosas fueron beneficiadas por anualmente con partidas de fondos públicos donde no se especifica el destino final del dinero ; si, por ejemplo, serían usados para reparar techos o para hacer remodelaciones concretas.

CONNECTAS solicitó una entrevista con las autoridades de la Universidad a finales de septiembre, pero la solicitud no fue respondida. La idea era abordar en qué invierten los fondos públicos que el gobierno ha mantenido en un promedio de 600,000 dólares cada año desde 2007. Rivas desapareció de la escena pública desde su salida del CSE, consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos en diciembre pasado cuando el Departamento de Estado lo acusó de “corrupción significativa”.

La división entre líderes católicos

El Ejecutivo no se comportó con los otros miembros de la Conferencia Episcopal como lo hizo con el cardenal Obando. Ortega intentó dividir a esa institución, presidida desde 2005 por el cardenal Leopoldo Brenes , el sucesor de Obando y líder de la Conferencia de los jerarcas católicos. Los obispos, bajo el liderazgo del actual arzobispo, se pronunciaron a favor de los derechos humanos, el Estado de derecho y el respeto a la institucionalidad en contraste con los intereses gubernamentales.

En el contexto de las protestas contra el gobierno, sacerdotes han recibido amenazas por respaldar a la población en sus demandas de justicia y democracia. El 6 de octubre pasado, el cardenal Brenes denunció esto en declaraciones al canal católico de Nicaragua. “Muchos sacerdotes no solo de la Arquidiócesis, sino también de otras Diócesis están en esta situación. A nosotros eso no nos preocupa”, sostuvo el religioso.

El intento del gobierno por comprar sacerdotes fue denunciado desde finales de diciembre de 2012 por el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez , hoy en Roma a pedido del papa Francisco. Báez denunció públicamente que el gobierno de Ortega ofrecía dinero y prebendas para evitar la crítica desde los púlpitos. "Yo he tenido, y lo puedo denunciar, información de algunos sacerdotes que el gobierno les ha ofrecido dinero limpio para que lo usen, sin dar cuentas, a cambio de olvidar su conciencia y eso nos preocupa", afirmó el prelado al diario La Prensa en aquel tiempo.



La socióloga Blandón, autora de la investigación “Uso y abuso de Dios y la Virgen, su impacto en la vida de las mujeres nicaraguenses”, afirmó que este gobierno no es ni socialista, ni cristiano, ni solidario, como se autoproclama en la propaganda estatal. “No puede haber un gobierno cristiano por la sencilla razón de que el gobierno no es una persona. No encajan en los 10 mandamientos de la Ley de Dios, que constituyen el núcleo de la moralidad cristiana”, afirma.