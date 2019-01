La campaña presidencial en El Salvador entra en la recta final sin ahondar en el problema de las pandillas

El favorito de las encuestas

“A mí nunca me verán en las filas de GANA o Arena… mi corazoncito está a lado izquierdo”, decía en 2016, cuando aún no había sido expulsado del FMLN. Luego, el 25 de julio de 2018, Bukele se inscribió a última hora como candidato de GANA y comenzó a perfilarse como el principal aspirante para ganar la presidencia.

“Han eludido la gravísima problemática de las pandillas”

Desde la generalidad, dice Luis Enrique Amaya, un consultor internacional e investigador en seguridad ciudadana, la campaña política ha sido “ligera” en cuanto a propuestas y al diseño de estrategias. “Es muy difícil decir que son nuevas, de hecho es muy difícil no decir que son viejas”, dice el experto, quien considera que algunas ideas y conceptos que proponen los candidatos ya están plasmados en estudios del Consejo Nacional de Seguridad Pública que data desde 1996. Amaya lamenta que los candidatos no hablen con claridad, por ejemplo, en el tema de pandillas.

“Las referencias a estos grupos son muy tímidas casi que desde siempre. Históricamente ha sido muy marginal la forma en que los gobiernos se han referido a este problema. En este momento no hay ninguna diferencia es muy poco lo que se menciona de pandillas y lo que deduzco es que este tema no se toca porque es muy sensible, muy delicado, y mal abordado te puede representar un costo político-electoral en términos de votos. Con uno de los problemas más grandes que tenemos no sabemos, literalmente, qué van hacer", lamenta Amaya. "Lo único que hacen es repetir esos conceptos etéreos, abstractos, globales o genericos de hacer prevención, de hacer rehabilitación, de generar oportunidades, pero ese discurso lo hemos escuchado por años. El tema se está eludiendo".