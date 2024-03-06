Así fue la primera confesión de John Poulos, el novio y presunto asesino de la DJ colombiana Valentina Trespalacios

Video Encontraron su cuerpo en una maleta: arrestan a un estadounidense por la muerte de la DJ colombiana Valentina Trespalacios

Poco más de un año después, John Poulos finalmente confesó haber matado a su novia Valentina Trespalacios y haber abandonado su cuerpo dentro de una maleta en un contenedor de basura.

“Lamento la decisión de meterla en la maleta y tratar de escapar. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas”, dijo el hombre, de acuerdo con declaraciones publicadas por medios colombianos.

Por primera vez desde que inició el juicio, Poulos, un estadounidense, confesó este miércoles durante una audiencia oral en la cárcel La Picota, en Bogotá, haber matado a su novia, una conocida DJ (Disc Jockey) colombiana, el pasado 22 de enero de 2023.

Exámenes forenses revelaron el año pasado que Trespalacios murió por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba señales de violencia.

De acuerdo con los reportes, Poulos relató que durante un encuentro íntimo con Valentina la estranguló con un objeto que ella llevaba en el cuello.

Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal señaló en su informe el año pasado que Trepalacios presentaba múltiples golpes en su rostro y cuerpo, recalcando que fue víctima de un ataque muy violento.

El hombre declaró que despertó horas después al lado del cuerpo de Trespalacios, con la que mantenía una relación a distancia de casi un año, previo a que él decidiera mudarse a Colombia para vivir con ella.

Pese a su confesión, Poulos no aceptó los cargos de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas que le formuló la fiscalía en las primeras audiencias, y por los que se expone a una condena de 50 años de prisión, de acuerdo con el diario El Tiempo.

Poulos justifica su huída de Colombia tras asesinar a Valentina Trespalacios

Poulos fue arrestado en Panamá pocas horas después de haber asesinado a su expareja.

El plan del estadounidense era abordar un avión con destino a Estambul, Turquía.

Sin embargo, las autoridades panameñas lo extraditaron a Bogotá para enfrentar el juicio como presunto responsable del asesinato.

Durante la audiencia de este miércoles, el hombre trató de justificar su huida debido al temor que sentía por la corrupción en Colombia.

“Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la policía es muy corrupta. Sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar”, dijo el hombre.

Poulos después dijo que ese miedo le había sido infundido por su expareja.

“Ella siempre me decía que había personas en las que no se podía confiar. Tenía miedo de mi vida por las personas peligrosas que ella me mencionaba, además de un mensaje que me llegó amenazándome de muerte”, dijo el estadounidense.

"Busqué algún sitio en el que no existiera extradición y encontré a Montenegro. (...) Le escribí un correo electrónico a mi jefe en los Estados Unidos. (Yo) tenía un permiso de dos semanas y le dije que tal vez no podía llegar", explicó en la audiencia.

¿Qué pasó la última noche entre John Poulos y Valentina Trespalacios?

Desde que se encontró el cuerpo de la mujer de 23 años dentro de una maleta en un contenedor de basura, el principal sospecho era Poulos, ya que fue el último en verla con vida al salir de un centro nocturno en Bogotá.

Durante su declaración este miércoles el hombre dio detalles de esa noche.

“Cuando yo estaba en la universidad, hace 17 años, los bares de allá (en EEUU) los cierran a los 2:00 am Ese día salimos a las 7:00 u 8:00 am. No estaba acostumbrado a esa vida de un DJ. Yo había tenido una mala reacción al tusi (droga) y estaba loco”, dijo Poulos.



Hasta hace unos días el hombre seguía afirmando que no era el responsable de la muerte de Trespalacios. Durante una entrevista con Focus Noticias relató algunos detalles de la última noche que estuvieron juntos, sin embargo, aseguraba ser inocente de su muerte.

“Yo conocí a Valentina por Tinder. Yo sí era novio de ella, hablamos todos los días durante nueve meses. Esa noche consumimos tres bolsas de tusi con tequila y la hookah (pipa de agua). Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”, dijo la semana pasada.

Desde que se dio a conocer el caso surgieron detalles macabros de esa noche. De acuerdo con un testigo, Trespalacios intentó pedir ayuda horas previas de ser encontrada muerta.

Un conductor de la plataforma InDrive contó a Caracol Televisión el año pasado que llevó a Valentina y a su novio a una discoteca. Según el conductor, la joven habría intentado alertarlo de que su vida estaba en peligro.

"Cuando ella monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice ‘ay, ¿por qué escribí esto?’”, narra el conductor y agrega que entonces le enseña su teléfono, con un mensaje a la plataforma de InDriver en el que ponía "ayuda, estoy en peligro".

Él entonces le preguntó a la joven si estaba bien, pero en ese momento entró el novio al carro y ella no respondió. Por indicaciones de él, el conductor los llevó a una discoteca y los dejó allí, cerca de las 4:00 am.

¿Cómo era la relación de la colombiana y el estadounidense?

La pareja mantuvo una relación a distancia por nueve meses, hasta que Poulos decidió mudarse a Colombia. Él rentó una casa y se fueron a vivir juntos a los pocos días.

Laura Hidalgo, la madre de Valentina, describió al novio de su hija, más de 10 años mayor que ella, como un hombre controlador y celoso y con una actitud "obsesiva".

Según un reporte del diario español El País, Hidalgo contó que anteriormente Poulos llegó a contratar a un investigador privado para que siguiera los movimientos de Trespalacios.

La pareja entonces tuvo una pelea y se separaron temporalmente, pero él prometió cambiar y ella le dio una oportunidad.

Según la familia de Valentina, la joven estaba feliz porque se iban a vivir juntos. Él llevaba aproximadamente una semana en Bogotá y había rentado un apartamento para venir a vivir con su pareja, pero la convivencia duró apenas horas, ya que la joven fue hallada muerta.

El hombre trató de mostrar arrepentimiento al decir en la audiencia que estaba devastado por sus acciones.

“Es una sensación horrible. Quedé destruido, yo a ella la amaba”

