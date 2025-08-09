Vuelve a entrar en "estado crítico" Miguel Uribe, el senador colombiano atacado a tiros en junio

Video Nuevos videos y detalles del atentado contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

La condición del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, “revirtió a crítica” en los últimos dos días tras una hemorragia en su sistema nervioso central, informó el sábado la clínica donde permanece hospitalizado desde que fue atacado a tiros dos meses atrás.

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó en un comunicado que el senador “requirió procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia” con los cuales se logró estabilizarlo. Añadió que fue necesario un “bloqueo neuromuscular y sedación profunda” para contribuir con su evolución.

PUBLICIDAD

La condición de Uribe Turbay sigue siendo crítica y de pronóstico reservado, subrayó la clínica.

Uribe Turbay recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza, tras un atentado perpetrado el 7 de junio cuando ofrecía un discurso de campaña en un parque en el occidente de la capital.

Desde entonces, ha permanecido internado en una unidad de cuidados intensivos en condición “grave”, pero con episodios de leves mejorías, como los reportados a mediados de julio.

Su esposa, María Claudia Tarazona, ha enviado emotivos mensajes a través de su cuenta de Instagram, donde el jueves, al cumplirse dos meses del atentado, escribió: “Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios”.

Por el atentado al senador seis personas han sido judicializadas y privadas de libertad, mientras un menor que colaboraba con las investigaciones escapó de un centro de internamiento.





Entre los detenidos se encuentra Cristian Camilo González Ardilla, alias “El Costeño”, a quien las autoridades consideran el planificador y organizador del atentado y pieza clave para dar con los autores intelectuales.





Quién es Miguel Uribe Turbay en la política colombiana

Uribe Turbay es senador desde 2022 por el partido Centro Democrático, cuyo líder es el influyente expresidente Álvaro Uribe, recientemente sentenciado a prisión domiciliaria por 12 años, tras una condena por soborno y fraude procesal.

Antes, Uribe Turbay, fue secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad. También fue candidato a la Alcaldía, pero perdió en 2019.

El aspirante baleado es nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió durante operativos en 1991 para ser rescatada del secuestro del que fue víctima a manos de un grupo vinculado al Cartel de Medellín, conocido como ‘Los Extraditables’, liderado por Pablo Escobar. No tiene una relación de parentesco con el exmandatario, Uribe.

PUBLICIDAD

En una publicación en X tras el atentado, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al atentado que cobró la vida de la madre del ahora senador.

"Ay" Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo", escribió. "Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia".

Mira también: