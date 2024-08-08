Abogado de Nueva York sostiene que entregó información a los gobiernos de EEUU y Colombia de un posible plan para matar al presidente Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa Iván Velasquez en el desfile militar que conmemora el Día de la Independencia del país.

Alexei Schacht, abogado penalista de Nueva York, aseguró a Univision Investiga que a principios de julio pasado informó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y a autoridades colombianas de un posible atentado contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, basándose en información de un cliente suyo acusado de narcotráfico.

En el plan estarían involucrados un líder de las disidencias de las FARC, un exgeneral de la policía, un poderoso narcotraficante y personas que recibieron en Colombia dinero desde Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos, para comprar armas, agregó el abogado.

“Se suponía que el dinero iba a ser usado para comprar armas y municiones, que serían usados en un complot alrededor del 20 de julio para matar al presidente Petro”, aseguró Schacht.

Los nombres de los presuntos implicados están en poder de la embajada y de las autoridades colombianas, agregó.

El presidente Petro dijo que fue informado del plan por la Embajada de EEUU. Su declaración se produjo este jueves, luego de recibir un resumen de la entrevista de Univision Investiga con el abogado de Nueva York.

El resumen fue enviado a Petro a través de chat de WhatsApp por el presidente de noticias de Univision, Daniel Coronell.

“Pues unos días antes del 20 de julio, en una reunión por otros motivos, el embajador gringo me llamó aparte y me mostró un papel con planos donde se situarían unos francotiradores en la 19 para matarme durante un desfile militar”, escribió Petro.

“Dijo que era una operación de Mordisco. Por coincidencia yo había pedido cambiar la trayectoria de desfile militar hacia barrios obreros antes”, agregó.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, es uno de los comandantes de las disidencias de la guerrilla de las FARC. El pasado abril abandonó las conversaciones de paz con el gobierno.

Petro comentó que no cree que Mordisco tenga la capacidad para la operación que se le atribuye.

“Las FARC nunca pudieron tener capacidad militar en Bogotá y no creo que la ganen ahora”, escribió Petro a Coronell.

La embajada no ha respondido una solicitud de información de Univision Investiga.

Schatcht sostuvo que tanto los funcionarios de la embajada como las autoridades colombianas continúan investigando y se ha producido al menos una incautación de armas.

“Ellos están muy interesados porque siguen hablando conmigo y respondiendo mis llamadas y diciéndome gracias, pero ellos no dan información de su parte”, dijo el abogado.

Schacht, quien ha sido abogado del poderoso narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico, no identificó al cliente que le entrego la información. Solo dijo que se encuentra fugitivo en Europa de la justicia de EEUU.

Explicó que su primera comunicación para revelar la presunta maniobra contra Petro fue con los fiscales que manejan el caso contra su cliente en el estado de Florida. Los fiscales, agregó, le recomendaron contactar a la embajada.

Dijo que hizo el primer contacto con la sede diplomática el pasado 3 de julio, donde fue atendido telefónicamente por un agente de la DEA a quien le entregó los nombres, entre otros, de dos hermanos en Colombia (hombre y mujer) que se encargarían de comprar las armas para matar a Petro, según la fuente.

Schacht aseguró que su cliente obtuvo los datos del presunto atentado de un informante que empezó a colaborar con las autoridades colombianas y de EEUU después de su llamada a la embajada. El abogado aspira a que los fiscales de EEUU reconozcan la colaboración de su cliente en caso de un acuerdo por los cargos que afronta en este país.

El ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez, reveló este jueves que el presidente Petro estuvo en riesgo de sufrir un atentado el pasado 20 de julio, día en que el mandatario participó en las ceremonias de la independencia de Colombia, según la agencia AP.

“Había informaciones respecto de eso... de un atentado, de cuyos detalles no voy a mencionar nada”, dijo Velásquez.

Petro se presentó al acto público cuatro horas después de que debía iniciarse. En un críptico mensaje en X, antes Twitter, escribió que la demora se debió a “información a corroborar desde la embajada de Estados Unidos y a una descoordinación de mi servicio de escolta”.

No hay claridad de por qué si el plan de asesinato a Petro se conoció desde la primera semana de julio, el presidente dudó hasta última hora de presentarse en la parada militar en Bogotá 17 días después.

El largo historial de ausencias y tardanzas de Petro a reuniones con funcionarios y mandatarios nacionales e internacionales ha sido ampliamente documentado por los medios colombianos, lo que explicaría que su retraso el día de la independencia fuera interpretado como un desplante más del gobernante.

