Dirigente político baleado en Colombia da "escasa respuesta" a cuidados médicos

Video Precandidato presidencial colombiano supera dos cirugías, pero su estado es de "máxima gravedad"

Miguel Uribe, el senador y aspirante presidencial baleado el sábado en Colombia, muestra "escasa respuesta" a los tratamientos médicos y continúa en estado "crítico", informó este lunes la clínica que lo atiende en Bogotá.

El dirigente del opositor Centro Democrático, el principal partido de derecha del país, fue atacado a balazos cuando pronunciaba un discurso durante un acto de campaña en un parque de la capital. Fue impactado por dos proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla, según los paramédicos.

PUBLICIDAD

El dirigente, de 39 años, pasó por una cirugía la madrugada del domingo y está en cuidados intensivos.

La clínica Fundación Santa Fe informó el lunes que "ha tenido una escasa respuestas a las intervenciones y los manejos médicos realizados".

"Su situación reviste de la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado", agregó la clínica en el comunicado.

Un joven de 15 años fue capturado como sospechoso de intentar asesinar al aspirante a la presidencia en las elecciones de 2026. Las autoridades buscan a los autores intelectuales del hecho.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que hay varias hipótesis: una es que se trató de un mensaje contra el partido Centro Democrático, que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Otra, que es un intento de "desestabilizar" al gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, a quien sectores de la derecha culpan por incitar el odio contra la oposición.

El atentado contra el senador fue condenado por organizaciones internacionales como la ONU y múltiples países, entre ellos Estados Unidos y Brasil.

Mira también: