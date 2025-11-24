Los escándalos que deja a su paso Lev Tahor, la secta judía ultraortodoxa de la que rescataron a 17 menores en Colombia

Video Rescatan a 17 menores, incluidos estadounidenses, de una secta judía ultraortodoxa en Colombia

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de edad de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor el pasado fin de semana, lo que supone la primera noticia acerca de la presencia del grupo en este país tras su paso por otros en los que enfrentó acusaciones de abuso infantil y secuestro.

Los niños y adolescentes rescatados en un establecimiento hotelero en el poblado de Yarumal, en el noroeste de Colombia, son guatemaltecos, estadounidenses y canadienses.

Sobre cinco de ellos existía una circular amarilla vigente de Interpol emitida para alertar de desapariciones, principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro.

“Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad (e) indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso", confirmó Migración Colombia junto a una foto de algunas de las menores sin el rostro inidentificable y cubiertas con túnicas negras de pies a cabeza.

Este lunes, autoridades confirmaron que fue un mensaje anónimo recibido la semana pasada el que alertó de la presencia de esta secta en el país y permitió el hallazgo del grupo de menores junto a nueve adultos.

Los menores fueron trasladados a un centro estatal bajo supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de la niñez. El operativo no derivó en capturas, dado que los adultos no tienen requerimientos judiciales en Colombia.

“Aquí no hay denuncias, entonces nosotros como Migración Colombia estamos revisando qué proceso administrativo se va a dar, lo más seguro es que sea la expulsión”, le dijo a la agencia AP la directora de la entidad migratoria, Gloria Arriero López.

Colombia, último destino de los países a los que se trasladó Lev Tahor huyendo de la Justicia

Las familias, siete en total, habían ingresado al país el pasado 22 y 23 de octubre en dos grupos procedentes de Nueva York y Panamá.

Según Arriero López, las autoridades tienen indicios de que la secta pretendía crecer en Colombia y asentarse en una hacienda del poblado donde fueron hallados.

Con su llegada a Colombia, Lev Tahor continuaría con el mismo modus operandi que ha demostrado en los últimos años.

Así, sus miembros han ido cambiando su ubicación tras ser objeto de operativos de las autoridades de distintos países, debido a denuncias recibidas por presunto abuso sexual y malos tratos a menores.

Lev Tahor, en cambio, siempre ha calificado las investigaciones como "persecución religiosa" y basada en "denuncias falsas".

En diciembre de 2025, por ejemplo, fueron rescatados en Guatemala 160 niños en poder de ese grupo que se había establecido en una finca en el municipio de Oratorio.

Las autoridades tenían a la secta en su punto de mira desde hacía tiempo. Dos meses antes, allanaron la finca para constatar el estado de los menores tras un intento fallido en agosto, pero los dirigentes de la secta les impidieron nuevamente conversar con ellos.

Horas después del operativo de diciembre, un centenar de familiares de los niños acudió al refugio al que había sido trasladados para exigir a las autoridades que les fueran devueltos.

Algunos de ellos incluso lograron sustraer del albergue a varios niños, que después fueron recuperados por la policía.

Finalmente, varios de sus miembros adultos fueron capturados y acusados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores.

Poco después, la policía guatemalteca arrestó a un israelí también miembro de la secta a solicitud de México, que lo buscaba por trata de personas.

El pasado junio, El Salvador extraditó a dos miembros de la secta detenidos cuando ingresaron a su país seis meses antes, procedentes de Guatemala.

Uno de ellos, Eluzur Rumpler, fue enviado a Israel. Allí estaba acusado “de haber maltratado a estudiantes en centros educativos donde fungió como director” y que eran obligados "a quitarse la ropa" mientras eran golpeados, aseguró entonces la Fiscalía salvadoreña,

El otro miembro, Jonathan Cardona, fue devuelto a Guatemala donde estaba acusado “de los delitos de violación, maltrato contra personas menores de edad y trata de personas en la modalidad de embarazo forzado", dijo entonces la Fiscalía guatemalteca.

¿Cuál es la historia de la secta Lev Tahor?

Lev Tahor fue fundada en Jerusalén a finales de la década de 1980. Sus miembros, que visten túnicas oscuras, practican una versión ultraortodoxa del judaísmo con estrictas posturas.

En 1990, el grupo se trasladó a Nueva York. Poco después, su líder, el rabino Shlomo Helbrans, fue arrestado tras ser acusado de secuestrar a un adolescente que estudiaba en la escuela judaica del grupo.

Helbrans fue finalmente condenado y pasó dos años en la cárcel, antes de ser deportado a Israel.

El siguiente destino de la secta fue la provincia canadiense de Quebec, donde también recibieron denuncias de maltrato a menores.

Se estima que fue en 2013 cuando se instalaron en Guatemala. Tan solo un año después, fueron expulsados tras varios desencuentros y conflictos por los habitantes de San Juan La Laguna, un pueblo indígena maña.

Tras un breve paso por Ciudad de Guatemala, Lev Tahor llegó a Oratorio en 2016, donde permanecieron hasta el operativo realizado el año pasado.

Las autoridades guatemaltecas estimaron entonces que el grupo estaba conformado por unas 50 familias, principalmente de Guatemala, EEUU y Canadá.

Durante ese tiempo, sin embargo, también se reportó actividad del grupo en el vecino México.

En 2017, medios mexicanos informaron de la muerte del líder Helbrans, ahogado en un río de Chiapas mientras participaba en un ritual de inmersión.

La secta quedó entonces en manos de su hijo Nachman, quien sin embargo fue detenido junto a otros líderes en México a finales de 2018 tras ser acusado de secuestro de varios niños del grupo.

En los últimos años también se han reportado intentos de la agrupación por instalarse sin éxito en países de Europa del Este.

