Brasil Bolsonaro sale del hospital luego de tratar enfermedad: ¿Irá a casa o a prisión? Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue internado en un hospital por neumonía

Video Jair Bolsonaro permanece estable en UCI tras hospitalización por neumonía

Este viernes 27 de marzo de 2026, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, salió del hospital luego de recibir atención médica por una neumonía, pero ¿volverá a casa o a la prisión?

Jair Bolsonaro fue hospitalizado el 13 de marzo de 2026 por una neumonía, un problema de salud que ha enfrentado constantemente en las últimas semanas.

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Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en Brasil.

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¿Bolsonaro irá a la prisión?

Este viernes, el médico que trató al expresidente de Brasil confirmó que Bolsonaro recibió el alta médica, por lo que dejó el hospital.

Jair Bolsonaro volverá a su casa, pues obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, aunque debe usar una tobillera electrónica entre otras medidas de seguridad.