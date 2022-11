Órgano electoral de Brasil rechaza demanda de Bolsonaro de impugnar votos y le pone una multa de $4,3 millones por "litigio de mala fe"

Ni Costa ni de Bessa han explicado cómo el error podría haber afectado los resultados electorales. Expertos independientes consultados por The Associated Press dijeron que, si bien se descubrió recientemente, no afecta la confiabilidad y cada máquina de votación aún se puede identificar fácilmente por otros medios. En su fallo del jueves, de Moraes señaló lo mismo.