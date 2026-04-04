Noticias Incidente en estadio Alejandro Villanueva de Perú deja un muerto y 60 heridos De acuerdo con el brigadier de los bomberos, Marcos Pajuelo, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital.

Video Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima

El viernes 3 de abril, una persona murió y 60 resultaron heridas después de las aglomeraciones de cientos de aficionados por el partido de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva en Perú.

De acuerdo con el brigadier de los bomberos, Marcos Pajuelo, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital. Hasta el momento desconocen la posible causa del incidente.

Video Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima

¿Qué ocurrió?

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Según los diferentes videos difundidos en redes sociales, se puede ver la acumulación de personas en la tribuna sur, mientras estaba el espectáculo de fuegos artificiales. Personas amontonadas y heridas estaban sentadas en las gradas del estadio.

La policía desplegó agentes para despejar la zona y ayudar a las personas que se quedaron atrapadas entre todos los aficionados que apoyaban a su equipo, que justamente hoy sábado 4 de abril enfrenta a su máximo rival.

El ministro de Salud indicó que había colapsado una pared dentro del estadio. Más tarde, tanto la policía como el Alianza Lima desmintieron esta afirmación.

A través de su cuenta de X, la institución deportiva Alianza Lima dio sus condolencias a los familiares de la persona fallecida en el partido y su solidaridad a las heridas.

“ Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”, dijeron.