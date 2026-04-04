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Incidente en estadio Alejandro Villanueva de Perú deja un muerto y 60 heridos

De acuerdo con el brigadier de los bomberos, Marcos Pajuelo, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital.

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Por:N+ Univision y AP
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Video Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima

El viernes 3 de abril, una persona murió y 60 resultaron heridas después de las aglomeraciones de cientos de aficionados por el partido de fútbol entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva en Perú.

De acuerdo con el brigadier de los bomberos, Marcos Pajuelo, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la capital. Hasta el momento desconocen la posible causa del incidente.

Video Tragedia en el futbol de Perú, al menos un muerto en estadio de Alianza Lima

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¿Qué ocurrió?

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Según los diferentes videos difundidos en redes sociales, se puede ver la acumulación de personas en la tribuna sur, mientras estaba el espectáculo de fuegos artificiales. Personas amontonadas y heridas estaban sentadas en las gradas del estadio.

La policía desplegó agentes para despejar la zona y ayudar a las personas que se quedaron atrapadas entre todos los aficionados que apoyaban a su equipo, que justamente hoy sábado 4 de abril enfrenta a su máximo rival.

El ministro de Salud indicó que había colapsado una pared dentro del estadio. Más tarde, tanto la policía como el Alianza Lima desmintieron esta afirmación.

A través de su cuenta de X, la institución deportiva Alianza Lima dio sus condolencias a los familiares de la persona fallecida en el partido y su solidaridad a las heridas.

Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”, dijeron.


ALM

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