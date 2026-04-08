Indultos Corte de EEUU borra condena por narcotráfico a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras Una corte de apelaciones dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión por narcotráfico dictada en 2024 contra el exmandatario, informó su esposa este miércoles.

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Una corte de apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión por narcotráfico dictada en 2024 contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó su esposa, Ana García, este miércoles 8 de abril de 2026.

De acuerdo con García, el tribunal ordenó invalidar tanto la condena como la sentencia, y solicitó al juez Kevin Castel eliminar el proceso judicial. "Se elimina por completo la condena, los cargos injustamente presentados han sido desestimados. No existen más", declaró ante medios en Tegucigalpa.

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Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, había sido condenado por colaborar en el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, presuntamente en alianza con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo'" Guzmán.

Sin embargo, en noviembre pasado fue indultado por el presidente Donald Trump, en un contexto político marcado por su respaldo a la candidatura de Nasry Asfura, un político hondureño y miembro del mismo partido que Hernández, quien buscaba la presidencia del país en las elecciones de ese año.

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"Es justicia total": Hernández celebra y acusa montaje tras anulación de su condena

Tras conocerse la decisión judicial, el exmandatario celebró el fallo mediante una conferencia virtual desde una ciudad estadounidense no especificada. "Es un borrón completo, es justicia total. Hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón", afirmó.

El propio Trump sostuvo previamente que Hernández —conocido como "JOH"— fue víctima de un "montaje" durante la administración de Joe Biden. Por su parte, el expresidente hondureño ha insistido en que su proceso fue una represalia tanto política como de narcotraficantes.

Hernández, abogado de 57 años, fue entregado a las autoridades estadounidenses bajo una ley de extradición impulsada durante su etapa como presidente del Congreso en 2012. Según su versión, su captura respondió a una "venganza política", mientras que durante el juicio en Nueva York varios testigos lo señalaron directamente.

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Uno de ellos aseguró haberlo escuchado presumir que introduciría droga en territorio estadounidense sin ser detectado.

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