¿Por qué casi no votan los mexicanos que migraron a EEUU?: afirman que los candidatos carecen de una agenda para ellos

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde un fondo para migrantes devueltos por Estados Unidos hasta la cobertura de gastos de repatriación en caso de fallecimiento son algunas de las propuestas de los candidatos locales que buscan obtener en las elecciones de este domingo el voto de mexicanos que viven en el extranjero.

No obstante, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene contabilizados a poco más de 12 millones de mexicanos que viven fuera de México, solo 32,300 de ellos se registraron para ejercer su derecho al voto en los comicios intermedios.

La falta de participación se debe, de acuerdo con expertos consultados y diversos testimonios, a la poca información que se dio en el registro, al desinterés de las personas, a que los mexicanos residentes en el extranjero no se sienten representados con las propuestas de los candidatos y consideran que los contendientes ignoran la verdadera problemática que viven fuera del país.



Israel Concha, director y fundador de la asociación New Comienzos, dedicada a velar por los mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos, señaló en entrevista con Univision Noticias que muchos personas no se registraron para sufragar por desconocimiento del proceso y por apatía ante la política mexicana.

“Contactamos a muchos mexicanos para preguntarles sobre el proceso y las respuestas que nos dieron fue: 'No quiero opinar, no me importa la política en México'. Otros no sabían quiénes son los candidatos. Mucha gente está perdida en el proceso”, señaló.

A esto se suma que, aunque el domingo habrá elecciones para gobernador en 15 estados, las leyes locales solo habilitaron la participación migrante en nueve.

En una decisión de última hora, por ejemplo, el INE aprobó la figura de una candidatura migrante a diputado para el Congreso federal, pero no habilitó a los mexicanos residentes en el exterior a votar por este puesto y solo las personas que viven en México podrán hacerlo.

Baja participación y poca difusión

Un ejemplo de la baja participación de los mexicanos en el extranjero es la Ciudad de México. Aunque el INE tiene en su padrón a 34,505 personas originarias de la capital mexicana viviendo en el extranjero, solo 12,660 se registraron para ejercer su voto, es decir, menos del 50%.

Carlos Pazos, un ingeniero en mecatrónica que nació en la Ciudad de México y lleva 9 años viviendo en Estados Unidos, dice que no se registró para las elecciones porque la difusión de la figura del llamado diputado migrante no fue difundida.

"No estaba enterado de la opción para votar por diputados migrantes. No es un tema difundido. No es claro el proceso de cómo va a pasar, quiénes son los candidatos y cuál es la meta del representante", señaló a Univision Noticias.



Y es que, la poca información difundida, en parte se debe a que, de acuerdo con las leyes de México, los candidatos que son elegibles no pueden hacer campaña en otros países debido a que el organismo electoral no tiene atribuciones de vigilancia fuera del país. Sin embargo, los aspirantes sí pudieron hacer encuentros virtuales con su comunidad.

Rodrigo Domiguez, originario de la Ciudad de México y actualmente reside en Los Ángeles, ejerció su voto a través de internet. Señala que, a diferencia de otras personas, ha estado atento y activo sobre las elecciones mexicanas, por lo que el algoritmo de Facebook le ayudó para enterarse de las fechas de registro y plazo para emitir el voto.

“Yo me enteré de la diputación porque me dedico a estudiar esos temas", dijo. "Hubo una campaña por Facebook que fue enfocada específicamente a los chilangos en el extranjero, pero tuvo muy poca difusión. Yo soy una persona que está muy al pendiente de este tipo de cosas, pero así no pasa con la mayoría. Aquellos que no tienen internet y aquellos a los que el algoritmo de Facebook no los detectó como migrantes chilangos en Estados Unidos, no tuvieron forma de enterase”.

Algo similar sucede para las personas originarias de otros estados que este domingo tienen derecho a votar por gobernador. Muchos no saben de los candidatos ni sus propuestas por la falta de difusión.

"No son migrantes y prometen lo que no podrán cumplir"

En el caso del proceso electoral en la Ciudad de México, la legislación estrenó la figura del llamado diputado migrante, un puesto por el que contienden 11 candidatos para el congreso local, de los cuales al menos 9 residen en Estados Unidos, y que tiene como objetivo velar y escuchar las necesidades específicas de los ‘chilangos’ que viven fuera del país.

Sin embargo, de acuerdo con Israel Concha, tras un foro que organizó New Comienzos con algunos de los candidatos y miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos que incluyó a madres solteras, mexicanos retornados y dreamers, se dieron cuenta que muchos de ellos no tienen una agenda migrante que se ajuste a sus necesidades.

“Ahí nos dimos cuenta de que la gran mayoría de los candidatos no son migrantes, no tienen una estrategia, una agenda migrante y muchos de ellos fueron un dedazo de sus partidos. Es muy triste decirlo, pero nuestra experiencia no ha sido grata”, señaló.

Por primera vez en la historia de la Ciudad de México tendremos la figura del diputado migrante y los miles de chilangos... Posted by New Comienzos on Saturday, May 15, 2021



Varios de los candidatos han hecho propuestas que no tendrán facultad para cumplir desde su puesto en el Congreso local, como impulsar una reforma migratoria, que depende totalmente del gobierno de Estados Unidos. Otros han prometido gestionar para que las empresas bajen los precios de las comisiones que cobran de las remesas, sin embargo, eso tampoco puede cambiarse desde el Congreso de la Ciudad de México.

“Otra de sus propuestas es que la licencia de manejo mexicana sea virtual, pero eso no le da ningún beneficio a nuestros compatriotas. Están muy perdidos muchos candidatos”, señala Concha.

Otros de los cuestionamientos que han hecho organizaciones dedicadas a inmigración desde Estados Unidos es que muchas personas expertas en el tema que buscaron postularse no fueron consideradas.

“Hay gente que lleva años en la lucha. No sé cómo los partidos políticos escogieron a sus candidatos. Son persona que en México ya habían tenido puestos político y salieron del país a estudiar”, dice Concha.



Algo similar a lo que señala Concha sucedió con las candidaturas a diputados migrantes en el Congreso federal, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tuvo que sustituir a varios candidatos que nunca acreditaron vivir en el extranjero. Muchos de ellos tenían incluso cargos activos como funcionarios en e país.

¿Qué buscan los mexicanos que viven fuera de México?

Cuando Romina tenía 17 años tomó la decisión de viajar sola desde la Ciudad de México rumbo a la frontera y cruzar el Río Bravo. Ella salió de México porque su padrastro la violentaba. Ya en Estados Unidos, vivió por más de 10 años en Georgia y Carolina del Norte y luego, por diversas razones decidió retornar a México.

Romina señala que como ella hay muchas mujeres que siguen en Estados Unidos, como su suegra, que pese a que lleva casi toda su vida en el país no sabe leer ni escribir. "Mujeres que no son millennials, no son dreamers y necesitan que los candidatos mexicanos piensen en ellas en sus propuestas", asegura.

“Esos candidatos deberían de voltear hacia lo que nos interesa cuando estamos allá. Cómo estar seguros y saber que nadie nos va a deportar. Cómo no ser engañados por personas que dicen que es muy fácil obtener documentos. Ver formas en que las familias separadas puedan reunirse. Educación para los que son migrantes allá”, señala.



En esto coincide Rodrigo Domiguez, quien además es director de investigación de la iniciativa de política latina de la Universidad de California en Los Ángeles, al señalar que lo que hace falta a los candidatos es pensar en el migrante que tiene pocos recursos, los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y no pueden acceder a conocer a los candidatos a través de internet.

“También pensar en los migrantes retornados de Estados Unidos a México, que llegan en situaciones muy difíciles, sin agua, sin comida, sin trabajo. Desde la administración que llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han recortado todos los años los apoyos al migrante retornado”, señaló.

Tan solo en el Presupuesto de Egresos 2021, hubo un importante recorte en los programas para migrantes como el Fondo Fronterizo y se anunció un recorte para las embajadas y consulados mexicanos en el exterior. De acuerdo con Domiguez, el recorte fue de al menos 176 millones de pesos.

Esto a pesar de que las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, registraron el año pasado un nuevo récord a pesar de la pandemia del coronavirus y crecieron 11.4%.

