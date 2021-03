Autoridad electoral de México revoca candidatura a político del partido de AMLO acusado de abuso sexual y violación

Horas antes, en un mitin en la ciudad costera de Zihuatanejo, Salgado Macedonio advirtió que si el INE le retiraba la candidatura él no daría un paso atrás y el pueblo de Guerrero iba a responder. "A mí me nombraron coordinador del Comité Estatal (en Guerrero), no precandidato", aseguró el político y argumentó que bajo ese esquema no debía justificar gastos de precampaña ya que en su partido no hubo precandidatos.