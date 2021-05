Candidata mexicana a diputada promete prótesis mamarias pagadas con dinero público

En la plataforma OnlyFans se hace llamar 'La Grosera' y su presencia en la campaña electoral mexicana es vista como una curiosidad, no solo por provenir de un entorno ajeno a los partidos políticos tradicionales sino también por una de sus principales promesas de campaña: "Chichis (senos) para todas".

Rocío Pino, que busca convertirse convertirse en diputada federal por el estado de Sonora, lo asume sin complejo alguno: "A las mujeres no nos han preguntado qué queremos. Nadie lo ha hecho. Si tú sales a la calle y preguntas: '¿Te gustaría una cirugía plástica?' Todas te vamos a decir que sí", dijo en una entrevista con Efe.

Pino, de 33 años de edad, dice que busca "hacerlas que se sientan mejor", tengan o no tengan seguro médico.

Salió de OnlyFans

"Después del sismo que sacudió la zona de Istmo en 2017, me dedique a ayudar a las comunidades más afectadas, me di a la tarea de recolectar víveres y materiales de construcción. A partir de ahí me nació la necesidad de ayudar a mi México, especialmente a mi Sonora", dice en su página web.