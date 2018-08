"El proceso de paz cambió Colombia para siempre", advierte una periodista que, harta de las amenazas, ahora se arriesga a denunciar

“Ahí fue que me di cuenta de que de verdad el Proceso de Paz cambió este país para siempre, digan lo que digan los partidos y los políticos. Me sorprendió incluso de mí misma esa reacción, no tuve miedo de hablar, no tuve miedo de decir estoy cansada de que me ofendan, pero sobre todo sentí una responsabilidad muy grande porque no vuelva a propagarse en el país aquel terror que deshumanizaba a todo el que pensaba distinto y que hacía que fuera legítimo asesinar a ese otro sin ningún reparo moral, eso no nos puede volver a pasar”.