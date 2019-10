El presidente de Brasil pierde los papeles por un reportaje que lo vincula con el asesinato de una concejala

"¡Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen de mi vida un infierno, mierda! (..) Ahora querer vincularme a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Río de Janeiro ", gritó el mandatario en una transmisión en vivo en sus redes sociales que grabó casi a las 4 de la mañana del miércoles en Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

Según el JN, el portero dijo que fue "el señor Jair" quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, indica el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como él mismo recordó en su video.

TV Globo respondió en un comunicado leído por una de sus principales reporteras que "no comete vilezas ni canalladas" y lamentó que "el presidente revele desconocer la misión del periodismo de calidad y use términos injustos para insultar a aquellos que no hacen otra cosa que informar con precisión al público brasileño".