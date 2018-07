El padre Solalinde rechaza la oferta de López Obrador: no liderará la Comisión de DDHH en su gobierno

"No hay ninguna objeción ni se rompe el estado de derecho o el estado laico, si yo lo fuera, aun siendo sacerdote porque los derechos humanos no son incompatibles con el Ministerio, pero yo quiero ser libre ", apuntó Solalinde.

El activista se definió como un sacerdote "de a pie" y dijo que no se ve a sí mismo como funcionario, no obstante, que la CNDH es un órgano autónomo del Estado.

" No puedo ser funcionario , sé que no sería del Gobierno sino del Estado, porque la CNDH es un órgano autónomo" porque tiene que ser un contrapeso. "Lo pensé y dije: No, yo quiero ser libre", apostilló el sacerdote católico.

"López Obrador me dijo que si por alguna razón yo no quisiera o no pudiera, me dejaba en total libertad pero que señalara a la persona, hombre o mujer, que yo proponía para que fuera el o la próxima ombudsman", comentó.