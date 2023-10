Los fiascos del Grupo Aval en EEUU: así lidió el poderoso conglomerado colombiano con una condena por narcolavado y otra por corrupción

Luego se sabría la razón. Tras bastidores, Sarmiento Angulo había desplegado una afanosa campaña de cabildeo al más alto nivel. Según The New York Times, antes de que el conglomerado colombiano se declarara culpable, el entonces presidente Virgilio Barco, en una visita a Washington, pidió al presidente George Bush que el banco no fuera sancionado porque “no estaba bajo control de los capos de la droga”. El entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, también había presionado en Washington, según el Times.