niñas Policías de México le salvan la vida a una niña que fue picada por una viuda negra Algunos de los síntomas que puede presentar la picadura son espasmos musculares, calambres abdominales, náuseas, sudoración y dificultad para respirar



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Los policías del estado de Hermosillo, en México, llevaron a una niña mordida por una viuda negra a un hospital con el fin de salvarle la vida.

La menor de 7 años fue hospitalizada para recibir el tratamiento requerido tras el incidente.

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¿La picadura de la viuda negra es mortal?

La picadura de la viuda negra pocas veces llega a ser mortal, pero su veneno neurotóxico es extremadamente potente. Gracias a la disponibilidad de los antídotos y atención médica, se logra tener control de sus efectos.

La población que es vulnerable y que podría tener complicaciones son los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades.