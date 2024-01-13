Cambiar Ciudad
Por qué esta novia vestida de blanco, peinada y maquillada, fue detenida justo antes de su boda en México

Nancy 'N' fue detenida ya vestida de blanco, con el cabello peinado y maquillada, acusada de ser parte de un grupo que se dedicaba a la extorsión. Su novio, Clemente ‘N’, logró escapar de las autoridades, sin que se conozca su paradero.

Una novia, ya vestida de blanco, peinada y maquillada, fue arrestada acusada de pertenecer a un grupo de extorsionadores justo antes de que se casara en el Estado de México, en el centro de ese país.

En un comunicado publicado el viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) mencionó que un grupo de personas dedicadas a la extorsión de comerciantes de aves en esa entidad fueron detenidos en distintas acciones el pasado mes de diciembre.

Entre los detenidos se encontraban Nancy ‘N’, pareja sentimental de Clemente ‘N’, alias ‘El Ratón’, “objetivo prioritario de esta institución por dedicarse a actividades delictivas de homicidio y extorsión y quien cuenta con orden de aprehensión en su contra” y quien logró evadir a las autoridades.

Imagen sin fechar difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, México, de Nancy 'N' detenida antes de contraer matrimonio con Clemente ‘N’, alias ‘El Ratón’.
Imagen Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Detención frenó la boda

Sin mencionar la fecha y el lugar, la FGJ mencionó que Nancy ‘N’ fue detenida en una acción conjunta acusada de ser cómplice del delito de extorsión con otras corporaciones “el día que contraería matrimonio con Clemente ‘N’, alias ‘El Ratón’”.

En imágenes compartidas por la FGJ, se puede apreciar a Nancy ‘N’ vestida de blanco y preparada para la ceremonia. Además, porta una N en el pecho y un velo también blanco. En otra fotografía se le ve esposada acompañada de dos agentes femeninos de la FGJ, un militar y un miembro de la Guardia Nacional de México.

En el mismo comunicado, la oficina informó de la detención de otros presuntos cómplices de la pareja, entre ellos Rodrigo ‘N’, Daniel ‘N’, Jesús ‘N’, Ángel Daniel ‘N’, Santiago ‘N’.

Rodrigo ‘N’ fue detenido en el municipio de Toluca por su presunta intervención en el delito de extorsión al cobrar cuotas en negocios de pollerías en el Valle de Toluca, además de estar investigado por su probable relación con el delito de secuestro cometido en el mes de enero del año pasado, por estos ilícitos se encuentra vinculado a proceso.

En tanto que Daniel ‘N’, Jesús ‘N’ y Ángel Daniel ‘N’, quienes eran “pistoleros” de la célula delictiva de “El Mala” e igualmente fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.

La FGJ informó que Nancy ‘N’actualmente se encuentra vinculada a proceso sin detallar a qué prisión fue trasladada.

