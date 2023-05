La misteriosa desaparición de un grupo de empleados de dos call centers de México (y su posible vínculo con una red de fraude internacional)

Las empresas señaladas fueron Servicios Administrativos Fordtwoo, Integracion Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One, Recservi, Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, que, según una revisión hecha este martes 30 de mayo de 2023, tenía dirección en Zapopan, pero no se encuentran operando y cuyas ubicaciones son fantasma.